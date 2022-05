J’ai commencé à Bambois, à 5 ou 6 ans. Je suis ensuite parti à Acoz, en prépupilles, avant de revenir à Bambois. Après des passages par Stave et Crupet, j’ai débarqué à Denée, où mon papy fut président durant de nombreuses années. J’évoluais aussi avec l’équipe cadets de Dorinne, notamment avec Gil Thirion et William Cassart. Depuis 2020, je suis à Clermont.

Comment avez-vous vécu la saison 2021?

Ce fut une saison exceptionnelle, avec une deuxième place, derrière St-Servais, et surtout une qualification pour la Balle du Gouverneur. Personne ne nous attendait à Namur. On visait le maintien, mais au fil des luttes, on a revu nos ambitions à la hausse.

Et pour cette campagne, que vous abordez sans votre capitaine Benjamin Bastien?

Quand nous avons appris que Benjamin ne pourrait jouer, on s’est pris un coup sur la tête. Valentin Van Houtte, qui quitte la promotion pour le remplacer, possède une bonne livrée et est performant à l’arrêt. Il est aussi à l’écoute. On espère donc rejoindre à nouveau la place St-Aubain, mais on doit se ressaisir après ce triste 1 sur 6 signé ce week-end.

Jean-Michel Genot est arrivé comme sixième homme et coach.

Je suis très content de le retrouver. Le club cherchait un joueur d’expérience pour nous guider. J’ai pensé à Jean-Michel, qui a été séduit par ce challenge. Je l’ai côtoyé durant deux saisons à Denée. Il m’a beaucoup appris et m’a permis d’améliorer ma livrée. Ainsi que la frappe, avec un meilleur placement. C’est en quelque sorte mon deuxième papa. Lors des luttes amicales, il a pu jouer et a démontré toutes ses qualités. Il est régulier sur le tamis et sait frapper une balle.

Alors que la saison n’avait pas encore débuté, vous avez annoncé votre départ pour Fontaine. Pourquoi ce choix?

Lors d’une lutte de préparation, nous avons rencontré Fontaine. Et le président est venu nous trouver, Jonathan Lenoir et moi, avec une proposition. À 23 ans, je ne pouvais refuser. Je veux en effet gravir un échelon et découvrir le niveau de la nationale 2, avant de pouvoir tenter l’aventure en nationale 1. Pas question, cependant, de brûler les étapes. Je voulais aussi changer d’air, car je connais toutes les équipes de la nationale 3 B et j’ai besoin d’un autre challenge. Mon objectif, à long terme, est bien évidemment de pouvoir évoluer parmi l’élite, comme Gil Thirion avec Acoz. Quant aux dirigeants de Clermont, ils sont compréhensifs et savent que je ne lâcherai rien cette saison.

Où puisez-vous vos meilleurs souvenirs?

Je retiens la saison en cadets à Dorinne, avec William Cassart, Gil Thirion, Maxence Bouchat et Romain Friche. On avait tout gagné: le championnat de Belgique, la coupe et la super-coupe. Des titres que je dédie à mon papy et à mon papa. Il y a aussi cette incroyable saison 2021 avec Clermont, et une première participation à la Balle du Gouverneur.