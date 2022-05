Roch Gérard relancera Pont-à-Celles

Les blessures, autre conséquence d’une préparation ratée, sont aussi venues perturber les plans de Roch Gérard. "Et pourtant, on ne s’est jamais pris trois claques d’affilée. On a même connu une séquence encourageante en fin de premier tour avec les nuls face à Braine et Scharbeek et la victoire contre Gosselies. Après il y a eu cette trêve forcée par le Covid. On n’a jamais retrouvé le bon rythme après cela."

Le défi qu’il fallait

À tel point que l’entraîneur du PàC a proposé à ses dirigeants de faire un pas de côté. "Ils m’ont dit qu’il ne voyait pas qui pourrait tirer plus de ce groupe. S’ils avaient décidé de me remplacer, je l’aurais compris. Comme entraîneur, je n’ai jamais arrêté en cours de saison. Si je l’avais fait, cela aurait été un aveu d’impuissance. Mais il a la descente en P1 au bout de la saison. J’avoue qu’elle pique mon amour-propre. C’est d’autant plus frustrant qu’elle gâche tout le travail que nous avions réalisé il y a trois ans pour hisser Pont-à-Celles en D3, cette fameuse saison durant laquelle nous avions aussi remporté la coupe du Hainaut."

Pour ne pas terminer son aventure à la rue Notre Dame de Grâce sur cet échec, Roch Gérard a décidé de poursuivre son travail la saison prochaine. Il faudra pour cela rebâtir un groupe complet puisque Antenucci (arrêt), Hellas (Biesme), Lahaye (Binche), Frisanco (Binche), Ficheroulle (Binche), Murrone (Couvin), Langlet (Montignies), Bonomini, Dufer (Ransart), De Decker, Hauben quittent le club. "Que l’on ne me parle pas de montée la saison prochaine. On va essayer de créer une nouvelle dynamique autour des jeunes du club comme Laforge, A. Francart, Brismez. Je pourrai compter aussi sur l’expérience de Van Roosendael. Il va falloir recruter des gars qui connaissent bien la P1 pour encadrer les gamins. Nous cherchons avant tout un gardien, deux attaquants et deux flancs offensifs. Rebâtir un groupe est peut-être le défi qu’il me fallait pour aller au bout de mon contrat qui court encore sur une saison."