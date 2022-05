Les Mosans espéraient se qualifier en finale en deux manches mais il n’en sera rien. Après avoir remporté de justesse le match aller, ils ont été défaits vendredi passé pour le retour à Nivelles. Tout se jouera donc ce mercredi, dans les installations mosanes. "Le retour vendredi était décevant car on avait le match en main à deux reprises, mais on a laissé Nivelles revenir au score, pour finalement s’imposer, précise le coach Thomas Dustin, qui se mariait… le lendemain du match. Tout d’abord dans le deuxième quart, où nous avions 8 points d’avance, avant que Nivelles revienne au score grâce à ses transitions. Dans le troisième quart, on repart sur de bonnes bases, avant de retomber dans nos travers dans le dernier acte. Mes gars ont ensuite été frustrés par l’arbitrage, qui n’a pas maîtrisé le match. Je ne suis pas satisfait car mes joueurs n’ont pas respecté mes consignes jusqu’au bout."

Pour le retour, le coach va insister sur certains points. "Nous devons être mieux organisés devant, pour éviter à Nivelles de partir en contre-attaque suite à un de nos shoots forcés, ajoute-t-il. Nous avons l’avantage du terrain et il y aura du monde. Nous devons profiter de cet engouement pour se qualifier pour la finale. Que le meilleur gagne!"

Balon Perin de retour

Malgré la fatigue des organismes, les Mosans seront au complet pour cette belle. Thibault Balon Perin, parti à l’étranger pour son boulot depuis plusieurs semaines, sera d’ailleurs de retour en Belgique ce mercredi. "Il arrivera malheureusement trop tard pour le match, il atterrira à 20h, précise son coach. Ce serait bien de le faire vivre les play-off en se qualifiant en finale."