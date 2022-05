Au but d’ouverture d’Absil (0-1) répondait l’égalisation de Genard (1-1 sur penalty). Sur coup franc, Depas replaçait ses couleurs aux commandes (1-2). Depireux égalisait à l’approche du repos (2-2).

Après la pause, Genard manquait la conversion d’un second penalty. Son équipier Depireux envoyait au triangulaire (3-2).

"Chapeau à Grand-Leez B. Je suis déçu du niveau de l’arbitrage" , regrettait le T1 visiteur Vivian Delhalle.

P3B

Moustier 1 – Thy-le-Château 0

Défait à deux reprises en championnat, Moustier a réussi à vaincre le signe indien. Sur le second terrain, les Zèbres ont trouvé le chemin des filets, à la 25e, par Sorce, qui, de la tête, déviait un corner d’Evrard. A la 92e, les Métallos héritaient d’un pénalty, mais Carmanne, le gardien local, détournait l’envoi de Verspreet. "On savait que celui qui marquerait le premier allait s’imposer, s ouligne Ludwig Dagnelies, le CQ de Thy. Avec seulement deux défaites sur le championnat, et 75 points sur 84, nous allons rester en P3. On reviendra plus fort." Dans le camp local, c’était bien évidemment la fête. "C’est mérité, nous avons été plus combatifs, confie Steve Surinx. Après la pause, on a bien géré tactiquement."

P3C

Onhaye B 2 – Vencimont 0

Invaincus depuis le 6 février, les Walhérois ont signé un quatorzième match sans défaite. Berthe trouvait la faille en première période (1-0). Bouterbiat doublait la mise après la pause (2-0). Les Walhérois disputeront donc le tournoi triangulaire contre Grand. Leez et Moustier.