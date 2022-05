Les jeunes tapent à nouveau la balle à Morville

On joue à nouveau à la balle à Morville. « Cela faisait une dizaine d’années que Morville avait stoppé ses activités, précise Yannick Somme, qui, après des débuts dans son village, est passé par Leignon, Tromcourt, Rosée et enfin Miavoye. Après 6 saisons à Miavoye, j’ai décidé d’arrêter. Mais comme mon fils Lucas, affilié à Leignon, n’avait plus d’équipe, j’ai voulu relancer la balle dans mon village afin de jouer une dernière saison avec lui. Avec Grégory Hoffman, nous avons remis en place une structure et plusieurs autres bénévoles nous ont rejoints pour nous épauler. Nous avons retracé les lignes et rénové la buvette. On attend désormais les vestiaires promis par la commune de Florennes. »