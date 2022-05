L’engouement est de retour à Haut-le-Wastia

Le ballodrome de la place de Haut-le-Wastia revit comme en ses plus belles heures, depuis la reprise de la saison. Et c’était bel et bien l’objectif poursuivi par Bastien Bodart, Maxime Gigot et Jule Frérotte, lorsque l’idée de relancer un club jaillit, au détour d’une conversation. « Au départ, comme une boutade, sans y croire, évoque le premier cité. Puis, plus j’y pensais, plus je me disais que c’était possible. On s’est réuni et on l’a fait, avec l’idée de remettre de l’ambiance dans le centre du village et d’utiliser à nouveau ce terrain. »