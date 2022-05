Jogging des Oursons

Vendredi soir, les Oursons d’Andenne, ou plutôt de Bonneville, sont de retour avec leur traditionnel jogging sur les routes et sentiers des campagnes du coin. Le départ est prévu à 19h30 pour 5 ou 11 kilomètres.

Infos: www.otopservices.be

Rel’Erpent

Le Rel’Erpent est de retour ce vendredi soir avec une petite nouveauté. Outre le tracé de 3 kilomètres à réaliser par équipe de trois, un nouveau parcours d’un kilomètre est au programme pour les juniors. Départ des plus jeunes à 18h et des plus grands à 19h.

Infos: www.goaltiming.be

Trail du Jambon

Tanguy Berthe et son équipe s’apprêtent à mettre les petits plats dans les grands à l’occasion du Trail du Jambon, ce samedi à Membre-sur-Semois. Cette année, l’épreuve, l’une des plus difficiles du pays, fait partie du challenge trail de la Forêt de la Semois et de la Houille. Dès 9h, départ des 40km, avant les 24 bornes à 11h et enfin le 15km à 12h.

Infos: www.ultratiming.be

Jogging de Sinsin

Samedi, cap sur Sinsin à l’occasion de la 24e édition du jogging du village, dans le cadre du challenge Famenne-Ardennes. Dès 17h30, trois distances attendent les joggeurs, avec 4, 8 ou 12 kilomètres.

HanziRun

Cap sur Hanzinne ce samedi à l’occasion du HanziRun, un jogging nature de 7 ou 14 kilomètres à la découverte du village. Le départ des 14 kilomètres est prévu à 10h30 et celui des 7 kilomètres, 30 minutes plus tard.

Infos: www.goaltiming.be

Jogging de Sombreffe

Pour sa 12e édition, le jogging de Sombreffe fait partie du challenge du Brabant Wallon. Les parcours de 5,8 et 13,3 kilomètres combinent de l’asphalte et des chemins campagnards. Le départ commun est prévu à 15h ce samedi.

Infos: www.goaltiming.be

Jogging des Passerelles

Après un beau succès l’an dernier, le jogging des passerelles est de retour du côté de La Plante ce dimanche 15 mai. Dès 10h30, les participants des deux distances s’élancent à l’assaut d’un 6 ou d’un 12 kilomètres.

Infos: www.otopservices.be