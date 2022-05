BELGRADE B: Davreux 9 (1x3), Quaira 8, Debry 0, Marchal 0, Mertens 5 (1x3), Hucorne 12 (1x3), N’Diaye 1, Cerquarelli 15 (1x3), Vermeren 0, Nelkofski 0, Meirlaen 0, Malu 14 (1x3).

MALONNE: Dricot 0, Deheneffe 10, V. Gilet 3, C. Gilet 13 (3x3), T. Gilet 0, Biot 15, Abras 3, Dethy 6, Thimister 8.

Si Malonne, privé de Recko et de Pilette, veut montrer qu’il n’est pas venu en victime consentante, c’est Belgrade qui mène la danse d’entrée de jeu via Marchal et Cerquarelli: 14-6 à la 6e et 21-13 au terme du quart initial.

Motivés par les consignes d’Antonin Gilet, les Malonnois retrouvent de bonnes sensations si bien que les paniers de Biot ainsi que les deux missiles de C. Gilet font monter le marquoir à 32-33 à la 17e. À 32-34 au repos, tout est donc à refaire pour Belgrade.

Blessé à 12e, T. Gilet ne peut reprendre part au jeu. Malgré Dethy, Belgrade ne cède pas et va reprendre sa marche en avant, renverser les chiffres du marquoir et posséder douze unités d’avance à la 28e (49-37), le fruit des réalisations de Hucorne et de Cerquarelli. C’est 50-39 à la 30e et, cette fois, tout est à refaire pour Malonne!

Mais que faire si Belgrade continue à se montrer aussi entreprenant et adroit à la réalisation? La réponse est immédiate avec les paniers de Deheneffe, Biot et C. Gilet (50-46, 32e). Mais voilà, Belgrade n’a pas encore dit son dernier mot avec Malu, Davreux et Quaira qui signent le 59-51 de la 38e. Et Malonne non plus (59-55 à la 39e). Du moins on le pensait car dans les derniers instants la réussite à l’anneau était pour… Belgrade.

"Malgré la réaction de Malonne qui a compté trois blessés, notre victoire est méritée. Si on va plus loin, c’est bien pour le club d’avoir une équipe en R2" confie le manager belgradois Th. Briot.