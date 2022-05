Les champions démarraient sur les chapeaux de roue et menaient 3-0 après cinq minutes. Les Dinantais reprenaient leurs esprits et équilibraient les échanges (4-1). En seconde période, les visités, beaucoup plus réalistes, creusaient l’écart pour remporter une victoire méritée. J. Dubois (2), Galand (2), Simon (2), V. Dubois et Ravet se sont partagé les buts visités, Tripnaux, Boninsegna et Polomé, les buts dinantais.

Mettet 4 – Taviers 0

"Sans un grand Kevin Decamp (jauni à la 49e, NDLR) dans les buts, le score aurait été beaucoup plus sévère , peste le T1 visiteur, Stéphane Decamp. Il faut dire aussi que Mertus, Malotaux, Sieuw, Somme, Horion et Baudoin étaient absents, pour blessure ou raison professionnelle. Difficile, donc, d’en vouloir aux gens qui étaient là. Beaucoup auraient déclaré forfait."

Pour sa première apparition sous le maillot de Mettet, Luis Defresne, auteur des quatre buts, est à créditer d’un match somptueux.

Seilles 11 – Ciney 1

À cinq et privés de leur maître à jouer Ducastel, les "Bleus" ont fait illusion cinq minutes, le temps pour Montulet de se jouer de deux défenseurs et de servir Defeche sur un plateau (0-1). Le rouleau compresseur andennais se mettait en route. Les buts tombaient dans une défense visiteuse à la dérive (7-1). La seconde mi-temps était du même tonneau. Dépassé physiquement, le MFCC était peu inspiré devant le but. Les buteurs seillois ont été Cepa Dos Santos (3), Dago (3), Depas (3) et Vanhees (2). "Vu les problèmes encourus tout au long de la saison, nous n’avons pas à rougir de notre sixième place , lançait le coach Jérôme Renard. Nous préparons déjà la saison prochaine. Notre première recrue est le gardien Romain Legrand (Alemania Taviers). D’autres contacts sont établis afin de renforcer l’équipe dans les semaines à venir. Nous espérons qu’elle aura fière allure, pour tenir notre rang parmi l’élite."

Loyers 5 – NP Auvelais 0 fft

"Le NP Auvelais a déclaré forfait vendredi à 18h30 alors que, mercredi, j’avais encore eu le CQ au téléphone, qui m’avait confirmé qu’ils viendraient. Triste de terminer la saison de la sorte" , déplore le CQ loyersois Pierre Denis.

"Nous avons déclaré forfait, car nous déplorions trop de blessés" , regrette le CQ sambrien Michaël Filaferro.

Namur UTD 5 – Leuze 0 fft

"Faute de combattants, nous avons déclaré forfait pour ce dernier match de championnat" , regrette le président leuzois Cédric Dricot.