Meilleurs buteurs de P2B: Pondrôme avait un magicien en attaque

En championnat, les Verts ont terminé aux portes du podium, et du tour final. Mais pas de quoi saper leur moral outre mesure. " Dans un premier temps, il y a bien eu un peu de déception , poursuit Cédric Magis. Mais, quand on regarde en arrière, on voit qu’on finit 10ede la première tranche, puis 4eet 3edes deux dernières. Si on a des regrets à avoir, c’est sur notre début de saison. Au final, on est à notre place au classement. "

D’autant que ce n’était que la première saison complète de l’équipe en P2 depuis son titre de championne de P3C en 2019, avant d’être stoppée à deux reprises par les arrêts covid les années suivantes. " Ces arrêts nous ont permis de transférer l’un ou l’autre joueur, mais l’optique du club est de garder une stabilité dans le noyau , explique le buteur qui entamera sa 7saison chez les Beaurinois. Pour cette première saison complète en P2, alors qu’on visait d’abord le maintien, on s’est mis à rêver du tour final après la trêve. On avait à cœur de ne pas être battu deux fois par la même équipe. Seul Tarcienne y est arrivé. C’est une fierté d’avoir pu battre presque tout le monde. Il y avait de belles équipes et je crois que nous en avons fait partie. Dans l’ensemble, notre saison est réussie et cela nous a permis de passer rapidement au-dessus de la déception de ne pas être au tour final."

En étant 4et avec 54 points, il faut admettre que la déception – même minime – était légitime. Et un tel bilan montre à quel point la série était relevée. " La saison prochaine, on va voir si on est capable de garder ce niveau. Si c’est le cas, peut-être qu’il y aura un tour final à la clé… Rochefort B va monter. Si Vencimont ou Onhaye B pouvait faire de même, ce serait parfait pour avoir quelques derbies en plus! "

Meilleur buteur, Cédric n’oublie pas ceux qui ont rendu possible ce titre honorifique. " C’est une récompense individuelle mais impossible à atteindre sans coéquipiers. Mes meilleurs donneurs d’assists? Si je ne dois en citer que deux, je dirais Nico Fadeux et Renaud Antoine. Mais toute l’équipe m’a aidé. Même notre gardien Matteo Cousin m’a fait une passe décisive! " Au rayon des récompenses, il en est une autre qui attend le joueur, bientôt papa. Un cadeau qui vaut tous les goals du monde.

Le classement des buteurs de P2B:

29 buts

Cédric Magis (Pondrôme)

26 buts

Bastien Gilsoul (Évelette-Jallet)

22 buts

Damien Baudaux (Pesche)

16 buts

Diego Monteleone (Évelette-Jallet)

15 buts

Denis Poupaert (Petigny-Frasnes), Antonin Collinet (Surice)

14 buts

Xavier Helson (Bioul), Jérémy Hassani (Gedinne), Quentin Godfroid et Quentin Taton (Haversin)

13 buts

Matteo Marino (Évelette-Jallet), Aurélien Leclercq (Havelange), Jonas Tricnaux (Haversin), Thomas Gigot (Pesche), Clément Hélénus (Petigny-Frasnes)

12 buts

Tristan Coucke (Profondeville), Mattéo Sacré (Surice)

11 buts

Patrick Daniel Nama et Virgil Dubois (Anhée), Michaël Gjorgjijevski (Bioul), Maxime Pisvin (Gedinne), Valentin Ernest (Pesche), Maurice Ukwishaka (Profondeville), Guillaume Deghorain (Tarcienne)

10 buts

Jérémy Martin (Anhée), Yaniss Hassani (Gedinne), Benjamin Broutin (Petigny-Frasnes), Florent Demeuse (Profondeville), Jordan Grégoire (Schaltin)

9 buts

Arthur Lincé (Bioul), Nicolas Fadeux (Pondrôme), Arthur De Ketelaere (Profondeville)

8 buts

Loris Simon (Anhée), Jeffry Marchal (Bioul), Renaud Antoine (Pondrôme), Lucas Demeuse (Profondeville)

7 buts

Antonio Pellegrino (Haversin), Logan Maistriaux et Arnaud Somme (Petigny-Frasnes), François-Xavier Bridoux (Schaltin)

6 buts

Ahmed Aarab (Évelette-Jallet), François Herbiet et Enrique Waldrant (Gedinne), Félix Baudoin (Pondrôme), Maxime Collart (Surice)

5 buts

Noa Ansiaux (Beauraing B), Alexandre Delcourt (Bioul), Cédric Munaut et Jean-Bernard Williquet (Évelette-Jallet), Manuel Jacquet, Abdouramane Koné, Donovan Mouton et Thomas Schoreels (Flavion-Morialmé B), Antonin Sohy (Gedinne), Romain Genette (Haversin), Loris Duriau et Gwenael Matagne (Pondrôme), Olivier Leblanc (Profondeville), Elie Soleil (Schaltin), Nelson Parmentier et Dorian Simon (Surice)

4 buts

Rémy Léonard (Beauraing B), Grégory Hubert et Thomas Martinez (Bioul), Thomas Delens (Évelette-Jallet), Guillaume Hardy et Benjamin Nicolas (Flavion-Morialmé B), Charly Catoul (Gedinne), Quentin Depaye (Havelange), Peter Génicot (Pesche), Christian Bellenger (Petigny-Frasnes), Benjamin Ghesquière (Profondeville), Mattias Berny et Maxime Weibel (Schaltin), Mohamed Oubella et Jorel Wanji Tachana (Tarcienne)

3 buts

Amory Barbier (Anhée), Colin Gauchet (Beauraing B), Alexis Descarpenteries (Bioul), Colin Horion, Maxime Périlleux et Ludovic Winand (Évelette-Jallet), Thibault Gaudier (Flavion-Morialmé B), Bertrand Darche (Gedinne), Thibault Piérard (Havelange), Maxence Mohimont et Maxime Piraux (Haversin), Pierre Durieux, Loïc Léonard et Olivier Lion (Pesche), Nicolas Donnay (Petigny-Frasnes), Quentin De Bolle et Maurice Massart (Pondrôme), Mike Heuschling et Medhy Pétrisot (Profondeville), Charles Dayez (Surice), Mattéo Alessandro et Salem Kisita (Tarcienne)

2 buts

Amaury Delhauteur et Damien Joaris (Anhée), Sacha Dion et Tom Fiévet (Beauraing B), Adrien Orioli (Bioul), Guillaume Melery (Évelette-Jallet), Matteo Lenoir (Flavion-Morialmé B), Alexandre Focan et Benjamin Lizin (Havelange), Brandon Ansiaux, Baptiste Michel, Romain Sevrin et Julien Solot (Haversin), Christophe Delcine, Yoann Ducœur, Cédric Rombaux, Charles Wanschoor et Romane Zamperetti (Petigny-Frasnes), Alexandre Marlair et Romain Rochette (Pondrôme), Germain Herbay (Profondeville), Laurent Rezette (Schaltin), Sylvain Dayez, Jason Dumont, Romain Leclercq et Damien Toussaint (Surice), Alessio Di Padova, Robby Latini, Benjamin Lossa et Loïc Pin (Tarcienne)

1 but

Damien Hosselet et Karun Simon (Anhée), Téo Bachelard, Lucas Bastin, Loïc De Becker, Bastien De Vos, Mathieu Durant, Bastien Ganhy, Clément Rolin et Romain Winschermann (Beauraing B), Maxime Delcourt, Baptiste Legros et Xavier Mullens (Bioul), Corentin Libert (Évelette-Jallet), Thomas Adam, Abdelwahid Boukhoubza, Nolan Janssens et Mattéo Leroy (Flavion-Morialmé B), Sofiane Meddouri, Delphin Robert, Helvis Safari et Mathis Sohy (Gedinne), Rodolphe Baudoin, Elvis Nitchonia et Ardian Osaj (Havelange), Nicolas Dumont, Benjamin Grandjean, Colin Henrot et Aurel Papa (Haversin), Martin Lebec et Baptiste Petit (Pesche), Frédéric Lebas et Antoine Rouard (Pondrôme), Michaël Alexandre, Yohann Dubucq, Pierre-Jean Massart et Thiebaut Zaffarana (Profondeville), Loïc Bernard, Clément Colard, Victor Collinge et Mathieu Lebecque (Schaltin), Jérémy Lambert et Florent Magotteaux (Surice), Nathan Florins, Romaryck Grandville, Denis Meurée et Maxime Pieters (Tarcienne)