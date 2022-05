Leleu: «On ne peut s’en vouloir qu’à nous-mêmes»

Les Rochefortois se sont réveillés avec une gueule de bois ce lundi matin. La défaite dimanche à Manage, synonyme d’élimination du tour final, est une réelle désillusion pour les joueurs de Yannick Pauletti, qui visaient la montée cette saison. Ils devront attendre un an de plus pour atteindre leur objectif. "On savait que ça allait être un match difficile, explique Benoît Leleu. Il n’y avait aucune surprise. Les coaches nous avaient préparés à tous les scénarios pour ce match. J’ai même l’impression qu’ils n’avaient plus dormi depuis lundi passé. On savait que Manage allait rester sur ses positions, pour exploiter nos pertes de balle, afin de partir en contre. Et malgré cela, on a échoué.La meilleure équipe a gagné sur le terrain. Chapeau à Manage, j’espère qu’ils iront loin dans cette compétition."