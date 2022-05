"Invaincus dans notre salle, nous avons enregistré seize victoires pour un partage et trois défaites, confie Nicolas Piette, le vice-président. Nous terminons sur la troisième marche."

Alors que le club soufflera ses 40 bougies la saison prochaine, les pongistes viseront la montée en division 4. "Nous aimerions également inscrire une seconde formation, en division 6, pour permettre aux jeunes que nous allons accueillir de pouvoir effectuer leurs premiers pas."

Les Brognois, qui évoluent dans le grenier de l’abbaye, où ils peuvent disposer six, voire huit tables, se retrouvent chaque mercredi, de 19h à 21h, pour des entraînements ouverts à tous et dirigés par Denis Sents. " Les entraînements sont organisés jusqu’à fin juin et reprennent après le 15 août."

L’équipe était composée de Jean-Marie Coulon (D0), Denis Sents (D6), Bruno De Hennin, président, (E0); Thomas Lechat (E0), Gilles Lechat (E2), Nicolas Piette (E6) et Samuel Charles (NC).

Nicolas Piette (0474/73.82.24).