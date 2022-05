Grand-Leez fin prêt à jouer les prolongations

Qualifiés aux prolongations dimanche contre Chevetogne, les Gembloutois sont dans un bon trip. " C’est clair que tout roule pour nous , se réjouit Dany Verkamer. Je n’ai ni blessé ni suspendu et un groupe de vingt joueurs, au complet. Tout le monde peut revendiquer une place, sans oublier quelques jeunes prometteurs de l’équipe B. Au niveau de la récupération, même si le match de dimanche a demandé énormément d’efforts, je ne suis pas inquiet du tout. "

Série impressionnante

Invaincu depuis 16 matches et la défaite contre Ciney, fin janvier, Grand-Leez n’a qu’une envie: prolonger sa série. " Il n’y a pas de priorité, on ne lèvera pas le pied pour privilégier la Coupe , ajoute Dany, qui coachera sa septième (!) finale depuis 2011. On veut en profiter un maximum et voir jusqu’où cela nous mène. Les joueurs savent que l’équipe ne changera pas, même en cas de montée. On vient de transférer Francotte mais c’était le dernier renfort. Le groupe est serein. La saison est longue, c’est certain, surtout qu’on avait repris tôt en juillet et que les plages de repos sont rares, contrairement aux pros. Mais même si on doit jouer jusqu’en juin, on s’adaptera et en profitera de tout ce qui peut nous arriver de bon ."