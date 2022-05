Gosselies et Montignies sont sauvés

La décision est tombée hier. Mouscron, qui évoluerait en D1B ne recevra pas sa licence. Le Centre belge d’arbitrage en a décidé ainsi. Et ce verdict a un impact sur tout le football hennuyer. Sans licence, Mouscron est reversé en D2 ACFF et pourrait même disparaître pour cause de faillite laissant une place vacante pour un club hennuyer à l’échelon national. Gosselies évite ainsi la relégation puisque son barrage perdu contre Huy ne compte plus. "Je veux rester prudent, avance Franco Scimemi, le président gosselien. L’annonce m’est parvenue par les réseaux sociaux. Je ne serai soulagé que lorsque je recevrai un courrier officiel de la fédération annonçant que nous restons en D3 ACFF. Quoi qu’il arrive, nous devons retirer les leçons de cette saison. Il y a beaucoup de choses à remettre en question pour ne plus vivre une telle saison." À commencer par le noyau. "Défensivement, nous sommes en place. Nous perdons Thibaut (Manage) et Lella (Braine) nous quittent mais nous avons de bons jeunes qui se sont révélés cette saison. Nous avons déjà fait signer Latragna. C’est surtout offensivement que nous allons devoir recruter."