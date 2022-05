Les Stavois filent à 4-9 quand Magis, le foncier, se blesse.

Les Bons Amis doivent poursuivre à quatre et Thy recolle à 11-11, pour finalement l’emporter 13-12, avec Georges au fond.

Sart-en-Fagne 13 Clermont 7

Les Sartois prennent leurs invités à la gorge et s’envolent à 6-0. Loudèche, Bonnivers et Anciaux font la loi sur le rectangle. Les Clermontois parviennent à grappiller trois jeux avant le repos.

Au second acte, Meunier sauve le point à 11-5 pour les promus.

Vodelée 13 La Louvière 6

Les "Loups" démarrent en fanfare et profitent des erreurs, tant au service qu’au rechas, des Frontaliers, pour s’isoler à 1-5. Sous l’impulsion de Dispa et Martin, Vodelée hausse le ton et renverse la vapeur à 7-5 au repos.

Les Vodeléens alignent les jeux à la reprise, mais doivent concéder le point à 10-5, sur les livrées d’Antoine, qui avait remplacé David Mine.

Pironchamps 3 Maubeuge 13

Belle victoire collective des Nordistes, qui ont affiché une belle régularité à la frappe et au service. Au repos, le marquoir indiquait 2-7.

" Tous les cinq, nous avons frappé entre les perches à 40-40, précise Jean-Philippe Bernard. C’est la première fois que nous jouons à un tel niveau, tous ensemble."

Mont-Ste-Aldegonde 13 Matagne 7

Les premiers jeux vont en partage, mais les visités opèrent la cassure en vue du repos (7-5). Matagne sauve le point à 8-5.

Avec Gaspard et T. Dehu, les visités ont fait la différence sur le rectangle, dans les petits coups.