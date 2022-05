Warnant, qui avait parfaitement lancé sa saison, est tombé ce dimanche sur une équipe de Villers-le-Gambon qui surfe sur la vague du succès. Malmenés en première armure, les Villersois ont su relever la tête pour renverser la vapeur et signer un troisième succès de rang. " Au premier acte, on ne frappait pas, au contraire des Mosans, analyse Roméo Corazza. Mais après la pause, notre trio Fouarge-Godart-Valentin s’est illustré au rechas, obligeant les livreurs adverses à prendre des risques et, dès lors, à commettre des fautes."

Voilà les Villersois en tête, à égalité de points avec Mont-Gauthier, qui a signé un week-end parfait. Samedi, les protégés de Patrick Depiesse ont logiquement vaincu Tangissart, qui engrangea ainsi son premier point. Le lendemain, ils ont raflé la mise aux dépens de Senzeilles. Nul doute qu’il faudra compter avec cette jeune équipe, qui avait déjà bousculé Aisemont lors de la première journée.

Pironchamps A, qui s’était incliné face à l’équipe B lors de la première journée, a parfaitement relevé la tête en s’imposant face à St-Marc et à Presgaux. Des "Sabotiers" qui ont dû achever la lutte sans leur foncier. " On menait pourtant 7-6 au repos, indique Julien Froment. Mais à 7-8, j'ai dû me retirer, en raison de vives douleurs au bras."

St-Marc a profité de la venue de Pironchamps B pour signer sa première victoire. Les banlieusards s’offrent ainsi une bouffée d’oxygène.