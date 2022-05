Planois démarre avec Benjamin Haubruge au fond et Van Nuffelen au grand milieu. Après le partage des deux premiers jeux, Genappe opère la cassure sur des outres de Scaillet. Geens, au service, relance les Biesmois. Dans la foulée, Van Nuffelen pousse Bosse à la faute à 40-40. Les visités gardent le contact et Perveux, sur le tamis, offre une nouvelle égalité à 4-4. Si Genappe repart à 4-6, les visités maintiennent la pression au repos (5-7). À la reprise, Gravar cède le relais à Close. Les Brabançons, plus autoritaires sur le rectangle, s’envolent à 5-9. Planois s’accroche à 6-9. " Une erreur de l’arbitre nous prive du 7-10, sur mon service, avoue Alexis Perveux. Ce jeu, on le prendra plus tard. C’est finalement un beau point. Il nous fallait réagir après les points galvaudés le week-end dernier."