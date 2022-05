Succès de foule à l’ARG

À la découverte de Gembloux

C’est donc en toute logique avec une course pour les enfants que débute la soirée de mercredi, au départ du hall sportif de l’école. Une cinquantaine de petites têtes blondes sont au départ. Trente minutes plus tard, place aux plus grands, qui se lancent sur une boucle de cinq kilomètres à parcourir à une ou deux reprises. Si c’est une première, le niveau est assez relevé et le peloton bien étoffé avec pas moins de 243 participants. " Je connais bien Gembloux mais le parcours emprunte des routes et sentiers que je ne connaissais absolument pas. C’est un vélo qui ouvre le parcours et je m’isole assez vite avec lui et je fais ma course. C’est chouette d’avoir beaucoup de signaleurs, car ils encouragent et il est impossible de se tromper ", commente Mathieu De Rijdt, le vainqueur du 5 kilomètres, devant Geoffrey Vanderstraeten et l’athlète malvoyant, Martin Clobert. Chez les dames, le Gag, Groupe Athlétique Gembloutois est bien représenté avec la victoire de Coralie Ketele. " C’est ma toute première victoire, qui plus est sur 5 kilomètres, qui n’est pas du tout ma distance de prédilection. Cette épreuve gembloutoise fait maintenant partie de notre challenge internet au club, ce qui explique la belle délégation ", précise la gagnante qui s’impose devant une joueuse du Basket Namur Capitale mais également une élève de l’établissement, Maya Zaorski. Isabelle Reuter complète le podium.

Un podium d’amis

Une belle brochette d’athlètes s’aligne sur la longue distance. Parmi eux, Renan Gossiaux est le plus rapide. " Je suis super-content de partager ce podium avec mes amis, Damien Libert et Timothy Crul. C’est au dernier moment que nous nous décidons de venir pour découvrir ce parcours très atypique. Le parcours est très chouette, difficile, avec des sentiers, de la technique, des montées, des relances, et des descentes pas trop agressives. C’est assez up and down tout le temps et c’est ce qui le rend vraiment agréable ", précise le vainqueur. Qui d’autre que Sabine Froment pour s’imposer chez les dames. "À la maison", l’athlète du Gag brille sur cette double boucle et décroche la victoire devant Anne Dieudonné et Marine Simon.

Belle première édition pour l’établissement, qui risque sans doute de reproposer son jogging l’an prochain.

Les résultats

5 kilomètres

10 kilomètres

