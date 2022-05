Arbitre : Louai.

Cartes jaunes : Papassarantis, Ozturk, Seggour, Sarr.

Buts : Diotavelli (1-0, 49e), Papassarantis (2-0, 55e), Sebaihi (3-0, 65e).

MANAGE : Vanhecke, Mabille, Diotavelli (73eSeggour), Scohy, Cuche, Di Vrusa, Depril (62eChebaïki), Papassarantis (79eMba), Mathieu, Sebaihi, Ozturk.

ROCHEFORT : Jaa, Leleu, Remy (68eWauthy), Bertrand (58eOuedraogo), Walbrecq (73eDi Lallo), Senga, Monmart, Étienne (58eSbaa), Thiel, Sarr, Piette (73eRentmeister).

C’était pourtant leur objectif. Les Rochefortois ne s’étaient pas cachés et visaient clairement la montée au terme de la saison, que ce soit via le titre ou le tour final. Après avoir fini en deuxième position derrière Dison, le tour final était finalement leur seule chance de grimper en D2. Mais ils sont tombés sur un os lors de ce premier tour, du nom de Manage, qui a mis définitivement un terme à leurs rêves. "Quand on se crée une seule occasion sur tout le match, c’est difficile de gagner, déclare le président, Nicolas Lhoist. L’envie manquait, on n’a rien montré. La pilule est difficile à avaler.C’était un Rochefort méconnaissable ce dimanche."

Sur le terrain sautillant de Manage, les Rochefortois sont pris directement à la gorge par les visités, qui ne se créent cependant pas d’occasions franches. La seule opportunité rochefortoise a seulement lieu après 30 minutes. Leleu provoque une faute à l’entrée du rectangle, mais Bertrand se loupe sur le coup franc, qui passe tout près du cadre de Vanhecke. Avant de rentrer aux vestiaires, Diotavelli donne un premier avertissement aux hommes de Yannick Pauletti, mais Jaa veille au grain.

À la reprise, il n’y en a que pour une équipe sur le terrain. Les Rochefortois retombent dans leurs travers et se font surprendre après seulement quatre minutes. Sur un coup franc bien botté de Papassarantis, Diotavelli fait mouche grâce à une belle reprise en un temps. La deuxième sentence ne tarde pas. À la 55e, Papassarantis, avec précision et finesse, enroule bien son tir et trompe Jaa sur coup franc à l’entrée du rectangle. Les Rochefortois pensaient être au bout de leurs peines mais le troisième et dernier but de Manage tombe dix minutes plus tard. Suite à une perte de balle dans l’axe, Sebaihi est lancé en profondeur et gagne son duel face à Jaa. Un véritable coup de massue pour les Rochefortois, qui voient la victoire et leurs chances de monter s’envoler, malgré une dernière occasion (la deuxième du match) de Senga. La messe est dite.