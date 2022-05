Rentmeister: «Il y avait onze cadavres sur le terrain»

Six nouvelles arrivées

Le son de cloche est le même du côté du président Nicolas Lhoist. " Ce dimanche, on a vu une équipe qui a du cœur et son opposé, déclare-t-il. Cela fait mal de perdre de cette façon. Je n’ai pas de problème avec la défaite, mais je ne comprends pas pourquoi les joueurs n’ont pas eu un sursaut d’orgueil au cours du match. C’est vraiment dommage, car malgré nos hauts et nos bas au cours de la saison régulière, on finit quand même à trois points du leader. Et puis, on se fait sèchement éliminer à cause d’un manque d’envie, alors qu’on visait la montée depuis le début de saison. La déception est grande mais nous devons continuer à travailler pour préparer la saison prochaine."

Les grandes manœuvres ont d’ailleurs commencé au Parc des Roches. Les Rochefortois ont officialisé six transferts ce week-end. Outre l’arrivée de Carlos Uhia, en provenance de Jodoigne, Lucas Geurde, Nicolas Burton et Pierre-Alain "Sapin" Laloux (Sprimont), Adu-Bonsu Akwsa (Aywaille), Mathieu Vanig (Eupen) et enfin le gardien Gilles Lentz (Alost) porteront la vareuse rochefortoise la saison prochaine. D’autres transferts devraient encore être dévoilés dans les prochains jours, pour remédier aux huit départs du noyau, sans oublier les trois joueurs opérés des croisés et toujours en revalidation.