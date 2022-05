Petit succès pour le «Maredsous trail»

Retour gagnant

Sur le 7 kilomètres, ce fut un retour gagnant pour Clément Marinx, le frère jumeau de Bastien, qui n’est plus à présenter. Il y a tout juste deux mois, Clément a eu un accident de voiture et s’est cassé deux vertèbres. Ont suivi, huit semaines de repos avec une minerve. Depuis quelques jours, il a le feu vert du médecin pour pouvoir reprendre l’activité physique. Quoi de mieux que la découverte de la région de Denée pour cela? " C’est le fait que cela se passe au départ de l’abbaye qui me motive à participer. La région est belle et très intéressante pour ce genre de sorties. Le parcours est super-chouette et le fléchage impeccable. C’est varié, et tout de même un peu technique ", précise Clément.

Derrière, deux athlètes néerlandophones, le papa et le fils, se sont partagé les deuxième et troisième marches du podium. Steven, le papa, prit la plus haute des deux et Milan Mestdagh l’autre. Partie un peu après les autres coureurs, Anabell Cordero remonta le peloton pour finalement s’imposer devant la compagne de Clément, Louise Mostenne.

Plateau pas très relevé

En forme ces dernières semaines, Sébastien Deravet l’a encore prouvé, sur la distance de 15 kilomètres, en devançant Jonathan Valois de près de trois minutes. " Je ne connaissais absolument pas la région. C’est donc une belle découverte pour moi. Le niveau n’était pas très relevé sur ce 15. J’ai démarré calmement, avec un autre athlète, jusqu’au 8ekilomètre, avant d’accélérer petit à petit et de creuser l’écart pour finalement m’imposer assez facilement ", commente le vainqueur.

Julie Maes a intégré le top 10 avec une belle 8eplace et a décroché la première place chez les filles.

Contrairement au 15 kilomètres, le niveau était bien là sur le 25 kilomètres, avec un vainqueur, Ali Hamdi, qui s’est imposé en 1h45. Pieter De Wortelaer se classa deuxième et Fabrice Pasque, vainqueur la veille à Andoy, se contenta de la troisième place.

Veerle Rateau l’emporta aisément chez les dames.

Les résultats

7 kilomètres

1. Clément Marinx 00:33:23, 2. Steven Mestdagh 00:34:56, 3. Milan Mestdagh 00:37:26, 4. Alexis Leclerc 00:42:34, 5. Anabell Cordero 00:42:38, 6. Thomas-Louis De Lophem 00:44:04, 7. Louise Mostenne 00:44:34, 8. Maël Wydooghe 00:46:26, 9. Paul Magonet 00:46:30, 10. Alain Cludts 00:46:36, 11. Ophelie Coppin 00:47:59, 12. Julie Baudine 00:48:07, 13. Koen Bresseleers 00:48:09, 14. Angèle Blanckaert 00:48:39, 15. Ingrid Lucas 00:48:52, 16. Kris Peeters 00:50:52, 17. Jenn Vp 00:52:52, 18. Ferdinand De Lophem 00:54:10, 19. Priscillia Goranne 00:56:09, 20. Jaenet Ter Schure 00:56:37, 21. Marie-Aude Ruidant 00:56:38, 22. Nell Ronsmans 00:56:38, 23. Niels Ronsmans 00:56:39, 24. Caroline Doens 00:56:39, 25. Sil Betz 00:58:22, 26. Nastassja De Coussemaker 00:58:23, 27. Fabienne Christophe 01:01:24, 28. Bianca Hemgenbergs 01:01:32, 29. Angelique Coulon 01:06:55, 30. Nour Huygens 01:12:31, 31. Mélina Decuyper 01:12:32

15 kilomètres

1. Sebastien Deravet 01:08:18, 2. Jonathan Valois 01:11:10, 3. Chris Zarunni 01:15:34, 4. Jonathan Bergiers 01:15:51, 5. Nick Moerman 01:16:01, 6. Geert Byttebier 01:20:07, 7. Bernard Rucquoy 01:20:30, 8. Julie Maes 01:20:36, 9. Anne Gemmink 01:23:39, 10. Jean-Louis Leupe 01:24:05, 11. Thomaz Schaevers 01:26:05, 12. Dries Desender 01:26:21, 13. Bastiaan Couperus 01:26:26, 14. Laurence Triffaux 01:28:40, 15. Ralf-Geert Osborne 01:28:55, 16. Linda Valsecchi 01:28:55, 17. Bryan Hammer 01:29:34, 18. Stephen Starbuck 01:29:58, 19. Fabien Gerard 01:30:04, 20. Joachim Van Hecke 01:31:29, 21. Sander De Smet 01:31:30, 22. Emilie Jemine 01:33:03, 23. Paul Blanpain 01:33:50, 24. Stijn Vandenabeele 01:35:45, 25. Quentin Lerot 01:36:07, 26. Maxime Etienne 01:36:07, 27. Loic Vercruysse 01:36:28, 28. Ine Middel 01:37:22, 29. Sophie Devillers 01:39:33, 30. Martin Van Mollekot 01:40:02, 31. Nancy Pelgrims 01:40:08, 32. Lieven Marien 01:40:26, 33. Bart Hoogkamer 01:41:36, 34. Jeroen Rijneveen 01:41:36, 35. Willem Daems 01:42:03, 36. Aurelie Grambras 01:42:30, 37. Kristof Deboeverie 01:42:50, 38. Kristel Verheyen 01:42:50, 39. Rudy Mantels 01:42:57, 40. Thomas Van Geesbergen 01:43:58, 41. Laurens Van Hoeck 01:44:15, 42. Eric Stapelle 01:44:23, 43. Nico Bijnens 01:44:30, 44. Fabian Spaepen 01:44:51, 45. Franck Silvestre 01:45:07, 46. Jonathan Pinsmaye 01:45:08, 47. Sophie Labenne 01:45:24, 48. Jérôme Van Den Bossche 01:45:35, 49. Sophie Van Den Eynde 01:45:50, 50. Marie-Jeanne Schoofs 01:46:10, 51. Serge Weckhuysen 01:46:34, 52. Niels Coetermans 01:48:08, 53. Donatienne Bargibant 01:48:09, 54. Maxime Bargibant 01:48:09, 55. Sven De Wilde 01:49:01, 56. Mona Huys 01:49:09, 57. Delphine Le Cloirec 01:49:15, 58. Emilie Leborgne 01:49:30, 59. Hugues Leborgne 01:49:30, 60. Marc Gebruers 01:49:46, 61. Jan Maus 01:50:27, 62. Joelle Walraevens 01:52:35, 63. Christophe Bossens 01:52:48, 64. Tania Dhoest 01:54:23, 65. Joost Ouderits 01:54:23, 66. Daphné Delcambre 01:54:47, 67. Baudouin Urbain 01:54:48, 68. Vinciane Louis 01:54:52, 69. Christophe Van Mollekot 01:54:52, 70. Valérie Leyssens 01:54:54, 71. Martine Pierard 01:54:54, 72. Katrien Van Rillaer 01:55:07, 73. Yvan Van Den Eynde 01:55:07, 74. Kateryna Nikonenko 01:55:40, 75. Jean-Michel Bourgois 01:55:49, 76. Brenda Carrière 01:56:09, 77. Gilles Larsille 01:56:43, 78. Pascale Van Dam 01:56:44, 79. Tony Minten 01:57:00, 80. Patrick Derwael 01:58:09, 81. Bram Clignet 01:58:57, 82. Nadine Toni 02:00:24, 83. Luk Leyzen 02:00:29, 84. Cindy Verstrepen 02:02:28, 85. Els Bunkens 02:02:29, 86. Sabrina Previte 02:02:31, 87. Lucie Blanckaert 02:02:36, 88. Koralie Thirot 02:02:37, 89. Inne Lefever 02:03:34, 90. Bart Put 02:04:01, 91. Kiana Mandeville 02:04:27, 92. Deborah Di Troia 02:04:49, 93. Kevin Bergiers 02:04:53, 94. Beth Sanchez Garcia 02:08:57, 95. Marleen Holemans 02:11:01, 96. Ingrid Van Vlasselaer 02:11:02, 97. Thomas De Mevius 02:11:45, 98. Roelinka Derckx 02:11:46, 99. Greet Gelin 02:12:21, 100. Pieter Lindemans 02:13:14, 101. Florence Brull 02:15:13, 102. Marjorie Destrebecq 02:15:32, 103. Gloria Duss 02:15:37, 104. Sabrina Gilliard 02:15:49, 105. Marjorie Vanpoucke 02:16:18, 106. Monique Coppejans 02:33:09, 107. Kim Agterberg 02:36:03, 108. Els Debrucker 02:36:03

25 kilomètres

1. Ali Hamdi 01:45:27, 2. Pieter De Wortelaer 01:50:04, 3. Fabrice Pasque 01:56:12, 4. Jurrie Van Waeyenberghe 01:58:02, 5. François Degrez 01:59:03, 6. Cedric Cludts 02:00:27, 7. Kris Pauwels 02:06:41, 8. Robin Magonet 02:12:11, 9. Marc Papanikitas 02:15:06, 10. Noah Carlier 02:16:10, 11. Tom Decleir 02:19:22, 12. Peter Vanhoegaerden 02:19:33, 13. Habib Rais 02:19:33, 14. Robert Van Den Heuvel 02:19:45, 15. Vincent Tasseaux 02:20:27, 16. Veerle Rateau 02:22:07, 17. Fredericq Taelman 02:24:06, 18. Andy Despiegelaere 02:25:46, 19. Stéphane Kempeneers 02:25:57, 20. Thomas Ossemann 02:32:37, 21. John De Dryver 02:32:56, 22. Alexandre Blaise 02:33:34, 23. Mathijs Liebens 02:34:01, 24. Pieter Sas 02:34:16, 25. Luc Raymaekers 02:37:19, 26. Quintilien Delmotte 02:38:20, 27. Ivo De Bock 02:39:02, 28. Frédéric Lamort 02:41:03, 29. Sven Rubben 02:41:13, 30. Frédéric Lamô 02:41:16, 31. Koen Daalman 02:43:43, 32. Benoit Bouvier 02:44:01, 33. Adrien Martens 02:45:11, 34. Katleen Heiremans 02:45:20, 35. Wim Van Caeneghem 02:45:32, 36. David Stevens 02:49:44, 37. Lucie Mulders 02:50:58, 38. David Cruts 02:52:12, 39. Annelies Ector 02:52:13, 40. Tom Vanlangendijck 02:53:07, 41. Peter Hoste 02:53:26, 42. Eva Caron 02:53:41, 43. Ben Kennes 02:56:40, 44. Sven De Varé 02:57:28, 45. Nicolas Lesoil 02:57:34, 46. Dave Jacobs 02:58:41, 47. Catherine Van Geel 02:58:55, 48. Ewout Tijtgat 02:58:57, 49. Amélie Mathieu 03:00:05, 50. Jo Das 03:00:11, 51. Marc Vertruyen 03:07:34, 52. Hans Den Boer 03:08:23, 53. Elisabeth Pete 03:16:33, 54. Gaetan Poty 03:16:34, 55. Paul Soupart 03:17:09, 56. Nathalie Myant 03:17:09, 57. Nathalie Dubois 03:18:18, 58. Aurore Meys 03:18:18, 59. Isabelle Meurice 03:21:49, 60. Hans Vandepitte 03:22:29, 61. Iise Van Der Schraelen 03:31:05, 62. Nicolas Buckman 03:39:10, 63. Ingrid Lynen 03:39:12