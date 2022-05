Nicolas Baïolet règne encore sur le Delobbe

Victorieux à Pesche puis à Cul-des-Sarts, Nicolas Baïolet n’avait terminé que deuxième à Petite-Chapelle, précédé par un Elian Groenne en pleine bourre. Samedi, le Chimacien a repris sa marche en avant en devançant d’une minute Corentin Levacq et de près de deux minutes Fabien Pasquasy. Un podium 100% ACCo! "Corentin s’est accroché dans la première côte mais il a dû me laisser filer dans le long faux plat suivant. La suite: une bonne gestion sur un bon tempo. Mais le parcours assez difficile avec 202 m de D + ne permettait pas d’avoir une course super rapide. Qu’importe, je suis assez content de ma course et des sensations. J’étais au four et au moulin aujourd’hui puisqu’on organisait une marche gourmande dans le cadre de la fête de mon école, l’Athénée Royal de Couvin. J’étais donc au balisage depuis le matin."

Le fils de Nicolas, Louis, commence à pointer le bout de son nez: il a terminé 5ede la courte distance. "Il m’épate de jour en jour. Il grandit à une vitesse folle depuis quelques mois. Il s’affine aussi tout en conservant une bonne musculature. Il fait les entraînements des Sharks depuis septembre et sa porte ses fruits. Il adore aussi le vélo de route et est en train de faire ses armes tous les dimanches avec mon papa Yvon et les gars du Tandem de la Botte. Il a le goût de l’effort et ça, pour sa maman Isabelle et moi, c’est le principal!"

Gauthier Dardenne épate lui aussi

Gauthier Dardenne a pointé le bout de son nez dans le Delobbe. Une apparition remarquée du jeune chimacien puisque c’est lui qui a rejoint la place Claes le premier après avoir couru le 5 km 22 minutes après l’avoir quittée. Il a devancé les routiniers Julien Cresson et Maximilien Ghislain. "C’est ma première victoire de l’année sur un 5 km, lance-t-il. Je suis parti à 3 km de l’arrivée et j’ai tenu toute la course. Je ne m’attendais pas à être premier, surtout que la veille j’ai pris part à la course en relais de l’IND Philippeville. Sur le challenge je voudrais bien finir 1er de ma catégorie mais si je vois que je peux obtenir plus au fil des manches je ne m’en priverai pas!"

Chez les féminines, l’aînée 3 Armande Petit a devancé deux séniores (Marie Colot et Sarah De Pestel) pour remporter une nouvelle victoire sur la longue distance, sa deuxième consécutive, alors que c’est Marie Destrée qui a gagné la courte.

Les résultats

Le classement du 9,4 km

1. Baïolet Nicolas 34′37, 2. Levacq Corentin 35′36, 3. Pasquasy Fabien 36′16, 4. Mobian Fabien 37′25, 5. Braconnier Miguel 38′43, 6. Nicolas Jonathan 39′19, 7. Daussy Emeric 39′49, 8. Bertrand Romain 40′19, 9. Magotteaux Cédric 40′26, 10. De Pestel Blaise 40′57, 11. Thomas Dominic 41′13, 12. Rochette Arnaud 41′16, 13. Colinet Cédric 41′20, 14. Van Kleef Sébastien 42′00, 15. Dubois Michael 42′19, 16. Maudoux Lionel 42′26, 17. Fortemps Benjamin 43′32, 18. Soumoy Alain 44′31, 19. Petit Armande 44′36, 20. Cordewener Benoit 44′52, 21. Amant Bertrand 45′01, 22. Guy Pierre 45′17, 23. Duterme Nicolas 46′30, 24. Bourguignon Guillaume 46′31, 25. Constant Nicolas 46′50, 26. Binet Alan 46′52, 27. Declercq Guy 47′01, 28. Carpent Maxime 47′10, 29. Laby Maxime 47′10, 30. Degezelle Stéphane 47′25, 31. Foschi Edgardo 47′30, 32. Colot Marie 47′36, 33. Labilloy Laurent 47′49, 34. Fichet Laurent 47′58, 35. Thomas Paul 48′14, 36. De Pestel Sarah 48′23, 37. Sibille Thibaud 48′27, 38. Cordewener Alain 48′32, 39. Trocheric Grégory 48′34, 40. Mathelart Joy 48′44, 41. Galichet Louca 48′54, 42. Galichet Miguel 48′55, 43. Deville Philippe 48′59, 44. Detre Pascal 49′10, 45. Fichet Dominique 49′28, 46. Guillaume Yves 49′36, 47. Leroy Jean-Pierre 49′48, 48. Henrard Étienne 49′53, 49. Nicolas Jerome 49′56, 50. Aubert Serge 50′02, 51. Cordewener Joel 50′36, 52. Defauw Georges 50′48, 53. Bourlard Marc 51′21, 54. De Pestel Hervé 54′03, 55. Fosty Francette 55′13, 56. Galichet Stéphane 55′27, 57. Mahy Jean-François 55′52, 58. Bourlard Frédéric 56′07, 59. Hanut Quentin 56′29, 60. Verbruggen Edwinne 56′29, 61. Belliere Lucien 56′37, 62. Colinet Paul 56′43, 63. Colinet Patricia 58′28, 64. Lefour Florence 58′57, 65. Delabaere Bruno 59′01, 66. Galichet Mickael 1′00′23, 67. Barthel Kevin 1′01′21, 68. Guillaume Sébastien 1′06′00, 69. Gille Daniel 1′06′31, 70. Michaux Françoise 1′06′48, 71. Daix Christiane 1′08′42.

Le classement du 5,7 km

1. Dardenne Gauthier 21′59, 2. Cresson Julien 22′34, 3. Ghislain Maximilien 22′35, 4. Baudaux Damien 22′57, 5. Baiolet Louis 23′09, 6. Gondry Corentin 23′22, 7. De Pestel Sylvère 26′21, 8. Leduc Sébastien 26′29, 9. Blequit Alex 26′35, 10. Lernout Matthias 26′40, 11. Fournaise Mathieu 26′40, 12. Goossens Julien 27′34, 13. Destrée Marie 27′44, 14. Dardenne Antoine 27′52, 15. Hannevart Antoine 28′59, 16. Bouyard Nicolas 29′58, 17. Bouyard Frédéric 30′01, 18. Meurant Christophe 30′13, 19. Marsick Loic 31′30, 20. Leclercq Leon 31′50, 21. Lejeune Philippe 32′07, 22. Leclercq Louise 32′32, 23. Baiolet Zoé 32′34, 24. Leclercq Gaetan 32′37, 25. Verschelden Maxence 33′06, 26. Fichet Matteo 33′33, 27. Delatte Alain 33′45, 28. Delhaye Eva 34′03, 29. Guillaume Sébastien 34′13, 30. De Pestel Coline 34′17, 31. De Pestel Hélène 34′31, 32. Leplat Anabelle 34′39, 33. Rolin Martine 35′34, 34. Moure Steven 36′14, 35. Paquet Thomas 36′28, 36. Deforge Tiffany 37′08, 37. Fogarty Deirdre 37′28, 38. Leroy Luc 37′28, 39. Blequit Cindy 37′53, 40. Ducourtioux Teddy 39′00, 41. Dardenne Sebastien 39′11, 42. Petit-Pied 39′37, 43. Cadiat Stéphane 39′48, 44. Meurant Aurelie 40′09, 45. Lambotte Mélanie 40′49, 46. Cassel Cédric 41′22, 47. De Pestel Anna 41′40, 48. Hannevart Laurent 41′50, 49. Dusmenil Arnaud 42′00, 50. Daussy Thierry 42′14, 51. Beroudiaux Thomas 42′34, 52. Tarin Jean-Paul 42′51, 53. Rabatte Frédéric 43′41, 54. Dardenne Aude 43′44, 55. Fournier Nicolas 43′56, 56. Defauw Mathilde 44′31, 57. Sauvage Guillaume 45′18, 58. Eloy Jean-Claude 46′32, 59. Magey Cédric 47′33, 60. Texeira Jérôme 48′24, 61. Lesage Adrien 49′07, 62. Terwagne Quentin 49′07, 63. Boitelet Quentin 51′48, 64. Degeimbre Kevin 51′51, 65. Fayt Patricia 55′04.