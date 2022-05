Les Rochefortois en verve

Belle performance des promus rochefortois, qui ont fait le plein face à une équipe de Senzeilles pas vraiment inspirée. Les visiteurs firent illusion en menant 0-2 et 2-3. Mont-Gauthier haussa alors le ton sur le rectangle avec Nicolas Schmit au fond et Bastien Marion au grand milieu. Un duo qui ne fit aucun cadeau aux livreurs adverses. Sur le tamis, les jeunes s’illustrèrent également, avec très peu de déchets. Nathan Hoc, Abel Perveux, Hugo Collignon mirent ainsi les frappeurs senzeillois en difficulté. Les visités renversèrent bien vite la vapeur pour filer à 7-3 au repos. Senzeilles accrocha encore deux jeux à 10-4 et 12-5, sans parvenir à sauver le point. " Nous faisons une excellente opération ce week-end avec 5 sur 6", avoue Patrick Depiesse.