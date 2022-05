Les héros namurois n’étaient pas fatigués

Cartes jaunes: Toussaint, Ndonfusu, G.Legros.

Carte rouge: Teruel (81e2 c.j.).

Buts: Vandenbon (0-1, 12e), Dheur (1-1, 34e), Rosmolen (2-1, 97e), Tonnet (3-1, 102e), Olojede (4-1, 106e).

NAMUR : Prévot; Eloy, Vander Cammen, Ghaddari, Toussaint; Valcke (76eTonnet), Lwangi (106eZaatout), Detienne (46eSamouti), Rosmolen, Dheur (46eBaudot), Pajaziti (46eOlojede).

DISON: Habran (46eZucca); Dessaucy, Winandts (106eLegros), Reuter, Vandebon, Orban (65eSalihi), Leers, Manchigov, Meunier, Merola (72eCourail), Ndonfusu (46eTeruel).

Dans cette finale pour le titre symbolique de champion de D3 ACFF, les débats commençaient sur un rythme… de fin de saison. La frappe sèche et victorieuse de Vandebon avait le mérite de lancer la partie et de réveiller les Namurois. "Ce n’est pas évident de motiver les troupes durant trois semaines après le titre, mais ils m’ont fait plaisir en faisant le taf jusqu’au bout", exposait, après le match, le T1 visité Olivier Defresne.

Et, de fait, les "Merles" prenaient progressivement l’ascendant, se créant deux belles opportunités par Rosmolen et Detienne, bien sauvées par l’ex Namurois Dimitri Habran. L’égalisation allait venir d’une belle percée de Dheur, ponctuée d’un tir puissant.

Le second acte allait être totalement l’apanage des Namurois, avec un bel essai de Lwangi. De son côté, Prévot s’interposait sur un des rares tirs verviétois, signé Meunier. L’exclusion de Teruel allait faciliter la tâche des Unionistes.

On croyait à la délivrance à la 82, mais Tonnet bottait son penalty sur le poteau.

Les visiteurs allaient craquer dans les prolongations, ponctuées par trois superbes buts, de Rosmolen, Tonnet et Olojede. "Nous aurions dû l’emporter plus tôt et je crois que ce succès est mérité. Nous terminons en beauté" , concluait le mentor namurois, Olivier Defresne.