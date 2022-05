Les «Canaris» bousculés

Après s’être offert le scalp de Kerksken, Mont-Gauthier n’a pas manqué de bousculer Thieulain, l’autre candidat au titre. Menés 2-0, les Rochefortois, avec Dooms et Fiasse intraitables sur le rectangle, renversèrent la vapeur pour filer à 3-5 et 5-6. " On a super-bien joué en première armure, avec très peu de déchets au service. Nous avons manqué de réussite pour virer en tête au repos", raconte Tristan Schmit. À la reprise, Pierard, touché aux adducteurs, se retirait par prudence. Corentin Schmit prenait le fond, tandis que Soquette montait en devanture. Chez les "Canaris", Wattiez et Metayer permutaient. Un changement bénéfique. Mont-Gauthier laissait filer quatre jeux de 40-40 et ne prenait plus qu’un jeu. Mais avec le point, le contrat était rempli.