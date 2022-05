L’engouement pour le foot féminin se confirme à Jemeppe

"Cet événement one shot attire un public plus large que le Foot4Girls training hebdomadaire , précise Clotilde Codden, joueuse du Sporting de Charleroi et responsable du développement du football féminin à l’ACFF. Jemeppe désire développer le football féminin. Une fois le club reconnu, il sera partenaire de l’ACFF et sera soutenu par la mise à disposition de formateurs et de matériel et par des réunions régulières. Pour maintenir le partenariat, un cahier des charges est à respecter."