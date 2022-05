La différence à la reprise

En recevant la lanterne rouge, les Namurois pensaient survoler le duel. Il n’en a rien été. Les Hennuyers ont donné du fil à retordre aux protégés de Victory Lelièvre. Au repos, ils viraient même en tête. "Gaëtan Merveille est alors sorti et Louis Lawarée est monté au petit milieu. Porson a reculé au fond", précise Jean-Pierre Leurquin. Après avoir concédé le premier jeu de la reprise, St-Servais faisait enfin la loi sur le rectangle. Porson fouettait à quatre reprises entre les perches à 40-40. Piron lui emboîtait le pas pour totaliser une dizaine de rechas outres et Namur, performant à l’arrêt et au service, relançait les Namurois, qui renversaient la vapeur (11-8). St-Servais galvaudait un jeu de 40-0 et offrait deux jeux à leurs invités, avant de conclure.