La belle réponse de Sovet

En jouant entre les lignes avec régularité, les Namurois ont confirmé leur bonne entrée en matière. Avec Génicot, auteur de sept outres, les visités menaient 5-0 et 7-2 au repos. Le second acte était du même acabit. Outre Génicot, en verve au rechas, les frères Dhyne et Cornille faisaient quasi cavalier seul pour ravir la totalité de l’enjeu. Dans les rangs molignards, le grand milieu Mahy fut le seul à sortir de l’anonymat.

Miavoye 7 – Meux 13

Après le partage des deux jeux initiaux, les Meutis, emmenés par Zicot, l’homme de la lutte, opèrent la cassure et s’isolent à 2-7. La reprise est du même tonneau, d’autant que Dumont s’illustre également sur le tamis. À 4-12, les visités, sous la houlette du jeune Pairoux au rechas et de Mansour à l’envoi, trouvent in extremis la bonne carburation pour accrocher l’unité.

Purnode 11 - Havrenne 13

Les "Brasseurs" prennent un départ de choix (3-0 et 5-1). Alors que Halin, blessé, est remplacé par Guyot à 4-1, les Rochefortois entrent dans la lutte sous l’impulsion de Frérotte, intouchable au fond et bien secondé par L. Jaumotte. Ils rétablissent la parité (5-5), puis virent en tête (7-5). Les Purnodois jouent en bloc avec les frères Buzin, Lurkin et Denis. Ils mènent 12-8 et 40-15 avant de craquer, physiquement épuisés. Dès lors, les visiteurs filent au but sans opposition.

Sovet 13 – Nil 8

Les Cinaciens enlèvent les trois jeux initiaux, avant de subir la domination des Nilois, où Lelièvre et Marchal se mettent en évidence à la frappe (3-6 et 4-7). Changement de physionomie à 7-8, lorsque les Vander Elst, Vincent, Léonet et Kopowitsch se déchaînent dans tous les secteurs pour émerger, face notamment à Sauvenière, qui les a "reniés" en début de saison pour s’expatrier chez les Brabançons. "C’est une belle réponse et une jolie victoire pour le club, qui fera taire nos détracteurs", martelait Christophe Vincent.

Fosses 7 – St-Denis 13

En difficulté à la frappe, les Fossois subissent la domination des Dyonisiens, où Lecocq est intouchable au grand milieu (3-7, 4-9). La rencontre oppose les cousins Delaruelle lorsque Jérôme remplace Lefèbvre chez les visités, qui sauvent la mise à 6-10.