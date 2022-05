Kerksken a bien lancé sa saison

Kerksken a immédiatement relevé la tête, notamment grâce à la rentrée de Sam Brasssart, privé de la première journée pour raisons familiales. "Nous sommes encore en rodage. Nous avons eu peu de luttes amicales , rappelle le petit-milieu. De plus, Ryan (Sauvage) traîne une blessure aux abdominaux qui l’empêche de tenir normalement sa place au grand-milieu. Par contre, cela ne le handicape pas au tamis. Du coup, Benja (Dochier) et lui peuvent permuter." Dans ce contexte, Sam reconnaît que la récolte a été excellente ce week-end. "Nous nous imposons samedi, au terme d’une magnifique rencontre. Il n’y a quasiment pas eu de déchet de part et d’autre. Acoz aligne un bon groupe, avec de bons jeunes, que j’ai trouvé polis et fort corrects, il faut le souligner. Dans le cadre toujours agréable de Moncheret, devant une bonne assistance, cela a débouché sur une belle publicité pour le jeu de balle. Personnellement, j’ai vraiment pris mon pied. Dimanche, à Baasrode, nous avions à l’esprit de prendre au plus vite les six jeux du point. Tout nous a réussi en première armure et nous avons filé à 1-7. Baasrode enlève trois jeux de 40 à 2, mais nous sommes parvenus à casser la dynamique et, un peu contre toute attente, nous avons enfilé les jeux pour finalement enlever la totalité de l’enjeu. Cela compense le point perdu à Mont-Gauthier, même s’il ne faut pas oublier qu’avec le retour des play-off cette saison, il importe avant tout de bien se placer et d’être en forme en septembre."