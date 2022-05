Sur un terrain de Gembloux très difficile, les Unionistes prenaient l’avance via Laurent (1-0, 6e), avant de doubler la mise grâce à Mathieu (2-0, 26e).

La seconde période était marquée par l’exclusion (carte rouge) du coach olympien, Roman Severino (62e).

Bossière s’échappait via par les réalisations de Laurent (3-0, 66) et de Laidi (4-0, 78).

Labar parvenait toutefois à sauver l’honneur visiteur (4-1, 83e).

"Nous avons offert trois goals" , regrettait le T1 visiteur Roman Severino.

Ligny 1 – Rhisnes 0

Le score restait vierge au terme d’une première période partagée.

Delcommene délivrait les siens dans les dernières minutes d’un match très fermé (1-0, 88).

"Nous avons été mis en difficulté par la très bonne organisation rhisnoise" , analysait le T1 lignard, Jean-Baptiste Bertrand.

Petigny 2 – Bioul 0

Les Sang et Or mènent la vie dure aux "Leus" en première période, avec notamment une frappe sur le poteau. " Dans l’axe, on a éprouvé des difficultés à contrer Martinez", reconnaît Sébastien Marée.

Après la pause, les Couvinois passent la vitesse supérieure et à la 65e, Somme, sur un centre de Broutin, déflore la marque.

Peu après, le buteur visité remet le couvert pour assurer la qualification des "Leus".

Evelette 4 - Profondeville 1

Profondeville met d’emblée la pression, mais Evellette laisse passer l’orage et Horion débloque le compteur, avant de doubler les chiffres.

Les Mosans réagissent et De Ketelaere, bien servi par L. Demeuse, relance le suspense avant le repos.

Les Profondevillois mettent toutes voiles dehors, mais se heurtent à un super Ponlot.

Sur la contre-attaque, les coalisés héritent d’un penalty, que Williquet ne peut convertir.

Sur l’action, Profondeville se retrouve à dix suite à l’exclusion de Zaffarana. Evelette profite de sa supériorité numérique pour consolider son succès, via Gilsoul et Munaut.

Les matchs de dimanche

Ligny – Bossière

Evelette – Petigny