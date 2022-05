De la Naninnoise au trail des Arches

Pourtant, ils ne sont que 114 à s’élancer sur une des trois distances au programme, de 9, 19 et 32 kilomètres. Un petit succès pour cette épreuve qui aurait mérité bien plus de participants.

Rapide et roulant

Julien Tripnaux se montre le plus rapide sur la petite distance. " On part à trois avec Pierre Delobbe et Thibault Pierard. Dans la première montée, je mets du rythme et je creuse petit à petit l’écart pour conserver mon avance jusqu’à la fin. Le parcours est vraiment chouette, assez roulant et donc forcément rapide, avec une première côte au début et une seconde plus loin dans le parcours qui pique un peu aux jambe s", précise le vainqueur. Thibault et Pierre complètent le podium. Chez les filles, Lise Gossiaux, accompagnée de son petit frère Virgile, termine à la première place.

" Cela part assez vite dans la première côte avec Mathieu Léonet et Valentin Boch qui prennent les commandes. Ce n’est qu’à 3 kilomètres de l’arrivée que je reviens et lance une attaque et cela se passe plutôt bien pour moi ", sourit Mathieu Van Hooiodonk, heureux de signer une victoire sur les 19 kilomètres.

Cela se joue à très peu de chose pour la victoire chez les dames, entre Bieke Macchielsen et Florence Kremer. Finalement, c’est cette dernière qui s’impose.

Deux Fabrice face à face

Le peloton est assez restreint sur les 32 kilomètres, avec à peine 19 traileurs en départ. Les supporters se rendent vite compte que la victoire va se jouer entre deux Fabrice, Pasque ou Étienne.

Finalement, le plus jeune des deux impose son rythme. " Je sais que Fabrice Étienne est un vieux loup, avec beaucoup d’expérience. Hors de question de le laisser partir. Je pars donc à mon rythme, seul, pour m’imposer sans devoir trop pousser ", précise Fabrice Pasque. Alice Roussaux est la plus rapide des trois athlètes féminines présentes au départ.

Les résultats

9 kilomètres

1. Tripnaux Julien 37:27, 2. Pierard Thibault 37:59, 3. Delobbe Pierre 39:25, 4. Kestemont Olivier 40:37, 5. Delhauteur Audric 42:39, 6. Lesire Antoine 44:33, 7. Dejonge Patrick 45:29, 8. Gufry Julien 46:43, 9. Simon Dimitri 46:44, 10. Lorent Vincent 48:10, 11. Carpentier Téo 48:57, 12. Mont Frederic 48:58, 13. De Becker Fabian 51:25, 14. Bastogne Antoine 53:26, 15. Gossiaux Virgile 54:16, 16. Gossiaux Lise 54:16, 17. Gaëtan Joyeux 55:03, 18. Radelet Olivier 55:14, 19. Vandepapeliere Julie 55:14, 20. Bertrand Sarah 55:27, 21. Silliard Johan 55:55, 22. Jacquet Marc Antoine 56:08, 23. Brouir Louise 57:21, 24. Latour Guillaume 57:34, 25. Lesire Celine 57:36, 26. Gallant Marielle 57:37, 27. Bastos Letícia 57:58, 28. Taillet Philippe 58:14, 29. Guerreiro Diego 58:45, 30. Tack Grégory 59:48, 31. Kestemont Clelia 1:00:18, 32. Mottart Cathy 1:00:29, 33. Joannes Michael 1:00:31, 34. Magonette Pierre 1:01:23, 35. Prescler Michel 1:02:10, 36. Berthe Jean-Louis 1:02:26, 37. Duchene Michelle 1:02:29, 38. Ritucci Michel 1:03:11, 39. Bourguignon Timai 1:06:09, 40. Liesse Anouchka 1:06:10, 41. Geury Nathalie 1:07:28, 42. Wotquenne Francois 1:08:15, 43. Laventurier Sophie 1:08:59, 44. Henuotte France 1:08:59, 45. Timmermans Elise 1:08:59, 46. Thiry Francine 1:09:37, 47. Cruspin Roselyne 1:09:37, 48. Servais Vincent 1:10:59, 49. Touha Nadia 1:13:15, 50. Retsaino Sandra 1:13:15, 51. Taquaf Aziza 1:13:15

19 kilomètres

1. Van Hooiodonk Mathieu 1:25:07, 2. Boch Valentin 1:25:27, 3. Leonet Mathieu 1:25:45, 4. Reman Simon 1:28:41, 5. Rossi Peter 1:29:32, 6. Vandeveide Philippe 1:32:07, 7. Lamour Jean 1:33:53, 8. Ledure Matthieu 1:34:32, 9. Havrenne Jonathan 1:35:39, 10. Roland Damien 1:36:39, 11. Dauginet Cédric 1:36:44, 12. Mercenier Didier 1:37:11, 13. Lambert Quentin 1:39:42, 14. Meulebrouck Nicolas 1:42:19, 15. Dardenne Steve 1:43:18, 16. Lohest Guillaume 1:43:52, 17. Halden Martin 1:44:33, 18. Barbé Luc 1:45:51, 19. Baily Pierre 1:45:57, 20. Andrianne Xavier 1:46:05, 21. Dion Sebastien 1:46:31, 22. Loppe Nicolas 1:49:18, 23. Modave Marc 1:50:01, 24. Kremer Florence 1:50:01, 25. Delecluse Martin 1:50:01, 26. Machielsen Bieke 1:50:20, 27. Pickaert Patrick 1:51:26, 28. Fon Steph 1:53:15, 29. Chardon Matheo 1:54:56, 30. Hembise Thibault 1:55:02, 31. Rasschaert Alex 1:55:02, 32. Seghin Vincent 1:58:06, 33. Gollart Jerome 1:58:54, 34. Palin Isabelle 1:59:39, 35. Motch Simon 1:59:39, 36. Desquesnes Vincent 2:01:18, 37. Lepoutre Frédéric 2:05:39, 38. Houbon Michal 2:08:25, 39. Ployaert Eric 2:08:52, 40. Dumont Valentine 2:09:55, 41. Vingerhoets Jorn 2:17:29, 42. Orban Virginie 2:19:05, 43. Delbouille Thierry 2:21:48, 44. Fontaine Pierre 2:22:53, 45. Chardon Ariane 2:25:33

32 kilomètres

1. Pasque Fabrice 2:26:18, 2. Etienne Fabrice 2:34:38, 3. Thornton Geoffrey 2:49:34, 4. Domen Tom 2:57:18, 5. Lemire Laurent 3:01:40, 6. Geebels Geert 3:03:49, 7. Descamps Xavier 3:12:07, 8. Bevernaegie Chris 3:18:39, 9. Cuvelier Serge 3:38:06, 10. Grévisse David 3:53:00, 11. Roussaux Alice 3:55:02, 12. Ducoffe Thierry 4:06:36, 13. Dessard Pauline 4:07:22, 14. Bertrand Philippe 4:11:04, 15. Hertoghs Marc 4:14:33, 16. Ronny Van Dessel Ronny 4:14:33, 17. Gregoire Charlene 4:30:18, 18. Boulez Kris 4:30:36