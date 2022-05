Biesme jouera une finale de plus, toujours contre Grand-Leez

Cartes jaunes : Nameche, Crevits, Flamant, Tadjenant.

Carte rouge : Richir (2e).

Buts : Servidio (1-0, 22e; 5-1, 54e), Verelst (2-0, 27e), Mauléon (2-1 pen., 39e), Lotte (3-1, 45e; 4-1 pen., 49e; 6-1, 65e).

BIESME : Dumont, Nameche, Verelst (53e Chamkha), Mollet, Servidio (58e Graulus), Digiugno (45e Dardenne), Nitelet (68e Hennaux), Lotte (68e Lamsaiah), Dunesme, Lisot, Blanchard.

LOYERS : Luyten, Lefevere (71e Bassani), Crevits, Dandoy, De Geest (67e Beaujean), Tadjenant, Richir, Collard (56e Flamant), Colard, Lamour (56e Longin), Mauléon (65e, Delens).

À peine le match démarré, Richir voyait rouge, l’arbitre ayant interprété son geste comme étant un "coup de pied volontaire". Après 20 minutes, un centre venu de la droite traversait le rectangle loyersois pour arriver dans les pieds de Servidio, qui inscrivait son premier but de la rencontre. Après un avertissement repoussé par Lamour, Verelst plantait cette fois le 0-2 de la tête sur corner. Mauléon relançait la partie sur penalty, dans la foulée, alors que Lotte creusait l’écart via un service parfait de Servidio, lancé en contre suite à un mauvais contrôle de Tadjenant.

Biesme prenait la deuxième période à son compte via un penalty discutable de Lotte et le deuxième but de Servidio. Lotte faisait ensuite jeu, set et match en inscrivant un triplé, juste après avoir raté une énorme occasion. La fin de rencontre offrait peu de rythme, les deux entraîneurs en avaient profité pour faire tourner leur noyau.