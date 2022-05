400 joggeurs mettent le feu à Sambreville

Bagarre féminine

Ils sont 121 à s’aligner sur la petite distance de 5 kilomètres. Deuxième mercredi dernier au jogging de l’Athénée Royal de Gembloux, Geoffrey Vanderstraeten s’impose cette fois devant Jean-Marc Culot. Loïc Hennaux complète le podium. Belle bagarre entre les deux premières dames qui intègrent le top 10, Lola Folie et Florette Dossin. " On a décidé de participer en famille, avec mon frère et ma maman, commente Florette, seconde, et fille… d’un pompier de la zone Nage. Le parcours est entièrement sur la route, avec un seul chemin de terre. Au début, on est côtes à côtes Lola et moi, et puis elle accélère et je n’arrive pas à la suivre. Il faut dire qu’elle a 17 ans, soit 6 ans de plus que moi. Je suis donc assez contente de la seconde place ", commente la championne provinciale et championnat LBFA de cross-country. La première athlète seniore est troisième et s’appelle Mélissa Cerfaux.

Gillain, en roue libre

Le triathlète Michaël Gillain remporte la victoire sans trop de difficulté sur la longue distance de 11,7 kilomètres. Il devance l’athlète du CAWB Damien Dehu et le sapeur-pompier de Charleroi, Romain Berti. Moins de 24 heures après les intercercles avec son club d’athlétisme, l’UAC, Roxane Cleppe préfère faire son entraînement dominical avec du monde autour d’elle et décroche la victoire et même une très belle quatrième place au classement scratch. " Je choisis de participer pour éviter de devoir m’entraîner seule à la maison. Le parcours est relativement roulant, avec une côte au 2e kilomètre et quelques chemins de terre où il faut faire attention où on met les pieds. Je ne vois pas vraiment d’autres athlètes féminines au départ, mais j’avoue que je ne les cherche pas car je ne pense pas à gagner en m’alignant sur cette longue distance ", précise celle qui devance sa principale concurrente, la Sambrevilloise Jessica Delatte, de près de dix minutes. Mélanie Theunissen complète ce podium féminin.

Carton plein pour cette première édition du jogging des pompiers et beau recrutement pour le challenge Vals et Châteaux dont la prochaine manche est prévue pour le 11 juin à l’occasion de la corrida des ruelles, du côté de Thuin.

Les résultats

5 kilomètres

1. Vanderstraeten Geoffrey 17:33, 2. Culot Jean-Marc 18:04, 3. Hennaux Loic 18:21, 4. Philippon Julie 18:44, 5. Gosset Louka 19:11, 6. Dossin Victor 20:19, 7. Fanchini Nicolas 20:20, 8. Folie Lola 20:27, 9. Dossin Florette 21:01, 10. Ottaviani Remi 21:24, 11. Huysmans Mathieu 21:29, 12. Desseille Edwin 21:45, 13. Falque Stephane 21:55, 14. Sartori Flavio 22:38, 15. Cerfaux Melissa 22:39, 16. Swille Jérémy 22:55, 17. Houthuys Sacha 22:56, 18. Couvreur Didier 23:08, 19. Lorsignol Celestine 23:09, 20. Lorsignol Louise 23:09, 21. Van Thielen Anthony 23:28, 22. Libois Arnaud 23:29, 23. Provoost Elise 23:32, 24. Bertrand Benoit 23:35, 25. Pot Gerard 23:48, 26. Marchiane Henry 24:03, 27. Gilbert William 24:08, 28. Louis John 24:20, 29. Caise Carine 24:22, 30. Bomal Romane 24:29, 31. Barbier Ludivine 24:39, 32. Baily Elodie 24:43, 33. Chique Damien 24:54, 34. Bodart Arthur 25:13, 35. Bodart Nicolas 25:13, 36. Lefebvre Benjamin 25:28, 37. Defleur Emilie 25:30, 38. Hermans David 25:30, 39. Septroux Frédéric 25:44, 40. Fauquez Laurie 25:46, 41. Van Hal Evan 25:47, 42. Boulanger Noah 26:23, 43. Cerfaux Valentin 26:24, 44. Vandeput Alexine 26:32, 45. Meghazi Hugo 27:05, 46. Vignol Bérénice 27:17, 47. Barbier Clémence 27:27, 48. Bracke Christelle 27:30, 49. Lamot Néo 27:35, 50. Cleppe Alexandra 27:48, 51. Cerfaux Jacquy 27:53, 52. Thirifays Julien 27:54, 53. Beugniel Jerome 28:09, 54. Decauwers Sebastien 28:18, 55. Salvadore Olivier 28:18, 56. Vicki Alexandra 28:25, 57. Navez Ludovic 29:17, 58. Delvaux Jordan 29:18, 59. Rouffiange Florian 29:33, 60. Bruart Sevrinne 29:34, 61. Derda Daphné 29:54, 62. Coussens Nicolas 30:02, 63. Konabe T.Zoulkifirou 30:03, 64. Colmont Noah 30:04, 65. Marongiu Julie 30:06, 66. Mitta Michael 30:13, 67. Claeys Mailys 30:14, 68. Tubiermont Fabienne 30:23, 69. Brichard Priscilla 30:30, 70. Jamagne Anais 30:35, 71. Dumont Ludivine 30:42, 72. Tomasevszky Laura 30:46, 73. Zicot Jimmy 31:04, 74. Noel Louis 31:08, 75. Polet Caroline 31:08, 76. Lambert Simon 31:16, 77. Lambert Kevin 31:18, 78. Berdoyes Sarah 31:37, 79. Sliwinski Noella 31:50, 80. Capaldo Mia 31:52, 81. Heleven Veronique 32:02, 82. Renaux Nathalie 32:35, 83. Hannaert Isabelle 32:41, 84. Riguelle Bernard 33:08, 85. Legrand Christine 33:23, 86. Maus Madeleine 33:25, 87. Tomasevszky Corinne 33:48, 88. Quevrin Amélie 33:55, 89. Niemirowski Liza 33:56, 90. Loriaux Chantal 34:02, 91. Tschmil Cassandra 34:07, 92. Henrot Christine 34:18, 93. Grisanti Giulia 34:19, 94. Jamagne Elodie 34:22, 95. De Bortoli Fabio 34:26, 96. Franssen Véronique 34:29, 97. Denis Isaline 34:35, 98. Culot Micheline 34:43, 99. Holvoet Catherine 34:51, 100. Mehaignoul Martine 34:54, 101. Tillieux Stéphanie 35:05, 102. Vandeloise Caroline 35:37, 103. Martin Cédric 35:37, 104. Meghazi Akin 35:38, 105. Bronchaert Kevin 35:39, 106. Grès Aline 35:48, 107. Hallaert Pauline 36:02, 108. Badoux Elina 36:39, 109. Choupaud Luna 36:40, 110. Gaz Nathalie 36:45, 111. Berlemont Isabelle 36:47, 112. Dosogne Eloise 37:18, 113. Antoine Alain 37:27, 114. Dumazy Stéphanie 37:49, 115. Aceto Laura 38:02, 116. Finfe Colette 38:31, 117. Vlaminck André 38:42, 118. Hermant Dominique 38:47, 119. Andre Astrid 40:15, 120. Hellebosch Denis 43:58, 121. Mangon Emilie 43:59

11,9 kilomètres

1. Gillain Michaël 41:40, 2. Dehu Damien 42:34, 3. Berti Romain 42:56, 4. Cleppe Roxane 46:11, 5. Moraux Kevin 46:59, 6. Provoost Erwin 47:30, 7. Zarro Lionel 47:43, 8. Riguelle François 48:04, 9. Sorée Loic 48:27, 10. Grasseels Steven 48:52, 11. Kempeneers Pascal 48:59, 12. Perisse François 49:01, 13. Cecere Sandro 49:09, 14. Bottriaux François 49:12, 15. Despiegeleer Joffrey 49:41, 16. Dubuc Emile 50:00, 17. Croix Romain 50:15, 18. Van Den Bergh Alain 51:28, 19. Rivez Pierre 51:54, 20. Ottaviani Ivan 52:25, 21. Gustin Olivier 52:50, 22. Kaddour Karim 52:51, 23. Moens Boris 53:27, 24. Toisoul Eric 53:32, 25. Cellières Thomas 53:42, 26. Grégoire Axel 53:46, 27. Toussaint Xavier 53:49, 28. Marit Fabian 54:30, 29. Burton Rudy 54:35, 30. Sartori Michael 54:50, 31. Pirenne David 54:59, 32. Michel Jean-Benoît 55:02, 33. Vandermergel Dorian 55:21, 34. Depraetere Michael 55:21, 35. Evraeris Ch. 55:22, 36. Ehsen Patrick 55:25, 37. Delatte Jessica 55:26, 38. Filée Eric 55:48, 39. Dubois Marc 55:58, 40. De Bradander Joris 56:01, 41. Berti Bruno 56:01, 42. Godart Alexandre 56:02, 43. Belot Alain 56:18, 44. Claude Jeremy 56:21, 45. Papart Jean-Marc 56:23, 46. Vandermeulen Denis 56:26, 47. Theunissen Mélanie 56:42, 48. Colombo Sergio 56:43, 49. Puylaert Dominique 56:46, 50. Michaux Jonathan 56:51, 51. Semal Boris 56:57, 52. Coussens Guillaume 57:06, 53. Adesione Sébastien 57:15, 54. Gosselain Pierre 57:16, 55. Pairon Berberis 57:25, 56. Lambert Carl 57:33, 57. Mamere Jacques06 57:37, 58. De Nardin Franck 57:47, 59. D’Angelo Amerino 58:07, 60. Morval Christophe 58:35, 61. Ceroli Nicolas 58:49, 62. Herquin Claudy 58:58, 63. Dussard Maya 59:02, 64. Vast Véronique 59:03, 65. Randall Christopher 59:17, 66. Poncelet Frédéric 59:32, 67. Larbalestrier Geoffrey 59:34, 68. Aldi Hanan 59:37, 69. Lemaire Jeanmarc 59:54, 70. Lopez Julien 1:00:09, 71. Sorée Jordy 1:00:10, 72. Lambert Thomas 1:00:11, 73. Paquet Michael 1:00:12, 74. Graux Jonathan 1:00:14, 75. Magis Bernard 1:00:21, 76. Koussesoh Samuel 1:00:26, 77. De Woot Antoinette 1:00:30, 78. Pijcke Marie 1:00:32, 79. Imprugas Michele 1:00:35, 80. Scigliuzzo Daniele 1:00:35, 81. Geeroms Albert 1:01:00, 82. Garcia François-David 1:01:03, 83. Rivez Nicolas 1:01:05, 84. Croix Olivier 1:01:13, 85. Letellier Jean Luc 1:01:14, 86. Melchior Maxime 1:01:20, 87. Demoulin Brigitte 1:01:39, 88. Marin Allan 1:01:47, 89. Vannoorenberghe Joël 1:01:52, 90. David Michael 1:01:54, 91. Giuliani Fernando 1:01:54, 92. Oumalis Ariane 1:01:55, 93. Vandenbroecke Marc 1:01:55, 94. Gunaydin Ayse 1:01:56, 95. Desmet Laurence 1:01:56, 96. Gandibleux Karine 1:02:08, 97. Lion Patricia 1:02:20, 98. Podevain Florian 1:02:20, 99. Lanckriet Alex 1:02:27, 100. De Roeck Marc 1:02:27, 101. Pacillo Alessandro 1:02:40, 102. Robillard Thibert 1:03:02, 103. Bouchat Anne Sophie 1:03:06, 104. Van Bellinghen Francois 1:03:14, 105. Autequitte Antoine 1:03:21, 106. Preter Serge 1:03:25, 107. Coco Luigi 1:03:35, 108. Demeulemeester Carole 1:03:38, 109. Mouton Amelie 1:04:08, 110. Cottin Denis 1:04:19, 111. Antenucci Mauro 1:04:21, 112. Collinet Sébastien 1:04:28, 113. Sprumont Léon 1:04:29, 114. Jacques Laeticia 1:04:31, 115. Luperto Marie-Charlotte 1:04:32, 116. Braibant Manu 1:04:42, 117. Franchella Eric 1:04:47, 118. Jullien Judith 1:04:48, 119. Befays Eric 1:04:57, 120. Lagneaux Céline 1:04:59, 121. Vandersteen Collen 1:04:59, 122. Keles Ebru 1:05:00, 123. Chabeau Vinciane 1:05:06, 124. Dell’Aria Luca 1:05:15, 125. Gigot Cedric 1:05:20, 126. Cleppe Vincent 1:05:21, 127. Mouyard Elodie 1:05:30, 128. Moens Didier 1:05:31, 129. Teti Marie 1:05:36, 130. Brasseur Lidwine 1:05:41, 131. Delacourt Nadege 1:05:48, 132. Sottiaux Xavier 1:06:02, 133. Detaille Stéphane 1:06:11, 134. Vanhalle François-Xavier 1:06:17, 135. Bernard Jean 1:06:24, 136. Braham Jean 1:06:41, 137. Delmotte Yves 1:07:12, 138. Mestach Cristine 1:07:13, 139. Larsimont Patrick 1:07:14, 140. Grimont Nicolas 1:07:17, 141. Monin Thierry 1:07:17, 142. Drofiak Sophie 1:07:28, 143. Cassart Jean 1:07:41, 144. Lecoup Mathieu 1:07:42, 145. Sail Christine 1:07:45, 146. D’Olne Emmanuelle 1:07:47, 147. Colpin Xavier 1:07:48, 148. Somville Vincent 1:07:49, 149. Michaux Dimitri 1:07:51, 150. Keimeul Catherine 1:08:00, 151. Leoni Muriel 1:08:28, 152. Bortoli Jerome 1:08:29, 153. Decoux Patrick 1:08:37, 154. Desseille Ernest 1:08:49, 155. De Swert Geoffroy 1:08:57, 156. Colleau Sandra 1:09:00, 157. Ninniri Sophie 1:09:00, 158. Torres Corbacho Jerome 1:09:03, 159. Delvorge Yves 1:09:07, 160. Arcari Frédéric 1:09:14, 161. Fiorillo Fabio 1:09:20, 162. Lorigrol Francois 1:09:21, 163. Charlot Delphine 1:09:22, 164. Vandelook Eric 1:09:41, 165. Poriau Christine 1:10:09, 166. Foster Chris 1:10:16, 167. Gillain Eric 1:10:24, 168. De Loght Catherine 1:10:24, 169. Dussart Jean-Pierre 1:10:27, 170. Kinif Philippe 1:10:31, 171. De Leener Jean-Marie 1:10:32, 172. Pouplard Caroline 1:10:47, 173. Tillieux Sandrina 1:10:53, 174. Rousseau Christophe 1:11:07, 175. Guissard Isabelle 1:11:16, 176. Grambras Angélique 1:11:18, 177. Tegas Giovanni 1:11:20, 178. Noizet Marie-Alice 1:11:20, 179. Hastray Thierry 1:11:23, 180. Stache Carole 1:11:45, 181. Jockir Jeremy 1:11:45, 182. Van Immerseel Sandrine 1:11:55, 183. Charles Alain 1:11:56, 184. Moelter Erika 1:11:57, 185. Juprelle Frédéric 1:12:17, 186. Delander Véronique 1:12:19, 187. Stecker Barbara 1:12:31, 188. Harvengt Nadine 1:12:34, 189. Van Loon Stefan 1:12:34, 190. Brichard Jason 1:12:43, 191. Bandin Marc 1:13:00, 192. Francy Geoffrey 1:13:01, 193. Cretelle Florence 1:13:06, 194. Corbiaux Benjamin 1:13:17, 195. Lebrun Thierry 1:13:20, 196. Leta Fillippo 1:13:22, 197. Dubreucq Andre 1:13:22, 198. Laurent Emmanuelle 1:14:02, 199. Michel Pierre 1:14:04, 200. Zhang Chunling 1:14:09, 201. Bertinchamps Julie 1:14:10, 202. Duchêne Michelle 1:14:15, 203. Duyck Wynona 1:14:36, 204. Laczny Nancy 1:14:43, 205. Sancarlo Mario 1:14:46, 206. Page Thibaut 1:14:49, 207. Vlaminck Samuel 1:15:05, 208. Coutellier Marie Louise 1:15:06, 209. Fouz Lopez Francisco 1:15:07, 210. Pichon David 1:15:15, 211. Champagne Sibylle 1:15:26, 212. Albert Michel 1:15:29, 213. Francois Aurore 1:15:34, 214. De Vlieger Medhy 1:15:40, 215. Bellier Sophie 1:15:55, 216. Gremme Thierry 1:16:03, 217. Stevens François 1:16:17, 218. Stache Florence 1:16:19, 219. Rouart Jean Louis 1:16:34, 220. Hautier Catherine 1:16:47, 221. Revillod Cyrille 1:16:53, 222. Copette Michel 1:16:54.