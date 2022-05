Warnant 3 – Meux 2

Fin de l’aventure des Meutois en D2, après une année marquée par un superbe parcours derrière la RAAL La Louvière et une saison régulière terminée sur une série de 14 matches sans défaite. Warnant restera donc l’une des rares équipes à n’avoir pas perdu contre Meux cette saison: un nul et une victoire en championnat, un nouveau succès au tour final. Au prochain tour, les Warnantais affronteront Rebecq, après avoir éliminé Tubize 4-3 aux tirs au but (1-1 après le temps réglementaire).

D3 ACFF

Manage 3 – Rochefort 0

L’Union Rochefortoise ne réussira pas sa montée en D2 cette année. Dauphins du champion Dison, les Rochefortois avaient une dernière chance de grimper un échelon en remportant le tour final. Ce ne sera pas pour cette fois. Les hommes de Yannick Pauletti ont été brutalement stoppés par Manage, 3 buts à zéro.

Aische 0 – Sprimont 1

Pas plus de succès du côté de l’autre club namurois de ce tour final. Les Aischois, vaincus par Sprimont sur un penalty transformé par l’ancien Meuti Thibaut Otte, s’arrêtent aussi dès le premier tour.

La prochaine journée opposera Schaerbeek (tombeur de Raeren-Eynatten 0-2) à Binche (vainqueur à domicile de Herstal 3-2). L’autre duel sera donc celui des bourreaux des Namurois, entre Manage et Sprimont.