Union Namur B 4 - Éghezée B 0

Le score semble sévère et pourtant, les Hesbignons ont touché deux fois la transversale à 0-0. À la 28e, Liona-Costa mettait les Mosans aux commandes. Issa-Jacobs mettait définitivement K-O les Sang et Marine, aux 45eet 50e. Les "Merles" ajoutaient un dernier but via Kim Detienne.

Wépion B 1 - Jambes B 2 (après prolongation)

Les visiteurs sont les premiers en action et Michel sort un bel arrêt-réflexe sur un tir de Segat à la 6e. Compère est aussi à la bonne place à la 31e, sur un coup franc de Bastin. Les échanges restent équilibrés, même si une percée de Mamona nécessite une belle sortie de Compère à la 43e. Après un bel essai d’Adelbrecht à la 47e, Pirson chipe le ballon à la défense jamboise et ouvre le score à la 55e. La défense visitée laisse s’échapper Camara qui égalise à la 77e. Aux prolongations, Jambes se montre encore fort réaliste et l’emporte via Touré.

Au tour suivant (15 mai)

Union Namur B – Jambes B

P4B: Chez eux, les «Écureuils» et les «Étoilés» se qualifient

Spy B 5 – Malonne B 3

Renforcés par quelques éléments de P1, les visités s’envolaient grâce à Abou Saleh, sur penalty, au futur joueur de Grand-Leez Francotte (2) et à Mascaux. Les Malonnois jouaient alors leur va-tout et recollaient au score grâce à Timsonet, Rosimont et Ridole (4-3). Barry fixait les chiffres dans les arrêts de jeu.

Étoile Tamines 3 – Mazy 0

Sur un terrain difficile, la première période était relativement partagée. Oostens déflorait la marque à l’approche de la demi-heure. La seconde période était taminoise. Les "Etoilés" butaient sur la bonne organisation mazycienne jusqu’aux buts de Rossomme et de Declunder, à la réception d’une frappe d’Oostens repoussée par le poteau.

Au tour suivant (15 mai)

Spy B – Étoile Tamines B

P4C: Faulx-Les Tombes émerge aux tirs au but

Ohey B 4 – Bonneville 2

Si les deux équipes ont des occasions, il faut attendre la 36epour voir Bonneville prendre l’avance grâce à Malghem. Dans la foulée, Thiry inscrit le deuxième but des siens. Avant la pause, Ravet relance Ohey. En début de seconde période, Ravet signe son second but et permet aux visiteurs de recoller au score. Ohey prend l’ascendant et Delcave, d’un doublé, assure la victoire des siens.

Faulx 1 - Natoye 1 (4-3)

Faulx trouve la transversale, à la 6e. Au quart d’heure, Van Crombruggen trouve la faille, d’une volée. Natoye égalise par l’entremise de T. Vestens. En seconde période, Faulx domine, mais en vain. Les prolongations sont plus décousues, les deux équipes étant fatiguées. La victoire se joue aux tirs au but et c’est Faulx qui en sort vainqueur.

Au tour suivant (15 mai)

Ohey B – Faulx-Les Tombes

P4D: Florennois et Hastièrois ont fait durer le suspense

Florennes 2 – Hastière 3 (après prolongation)

Menés rapidement 2-0, les Hastiérois réduisent le score en fin de première période via un missile de Minuz qui se loge dans la lucarne. Minuz réalise un doublé à un quart d’heure du terme, sur un assist de Kinif, pour envoyer les deux équipes aux prolongations. Peu après la 100eminute, Istace, d’une incroyable volée des 20 mètres en pleine lucarne, donne la victoire à Hastière.

Tarcienne B 3 – Thy B 1

Après une première période équilibrée, Tarcienne ouvre le score via Chapelle, qui reprend un coup franc donné par Di Padova. Les visités poursuivent leur marche en avant et doublent la mise via Vanden Broeck, après une belle déviation en aile de pigeon de Benedini. Les Tarciennois portent le coup de grâce sur penalty via Horé. La réduction du score de Jouay, dans le temps additionnel, fixe les chiffres.

Au tour suivant (15 mai)

Hastière – Tarcienne B

P4E: Les Cinaciens claquent 12 goals

Ciney B 12 – Anhée B 1

En marquant rapidement, les "Bleus" n’ont plus voulu laisser la place au doute face aux "Orangés". Le score avoisinait le forfait (5-1) à la pause, le coach visiteur, Chapelle, ayant sauvé l’honneur en fin de première période. Les Cinaciens en remettaient une couche dès la reprise et salaient fortement l’addition. Ce score-fleuve n’enlève rien au mérite de la belle saison réalisée par leur adversaire. Les buteurs de Ciney ont été Jottard (4), Lambrechts (3), Lefevre (2), Beumer (2), Audran 1

Rienne 1 - Gedinne B 0

Le derby a été fort partagé, avec quelques opportunités de part et d’autre. Juste avant la pause, Chayot déflorait la marque. À la reprise, les visités loupaient plusieurs fois le break et devaient subir le forcing gedinnois dans le dernier quart d’heure. Les "Jaune et Noir" conservaient leur maigre viatique.

Au tour suivant (15 mai)

Rienne – Ciney B