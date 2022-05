Grand-Leez B 2 – Taviers 1

Week-end de rêve à Grand-Leez, qui qualifie ses deux équipes premières pour la suite des tours finals. En début d’après-midi, l’équipe B s’est imposée 2-1 face à Taviers, sur des buts de Genard et Renson, qui ont répondu à l’ouverture du score de Q. Malotaux. Plus tard, c’était l’équipe A (P1) qui se qualifiait, en éliminant Chevetogne après prolongation. Et les deux formations auront, encore, l’avantage du terrain au tour suivant.

Ohey 4 – Saint-Germain 2

Au terme de la première période, seul Bortolin avait trouvé les filets (1-0). Pour Saint -Germain, la difficulté était de se montrer efficace à la conclusion. C’était logiquement 3-0 à la 77e par Dechanet et Saladin. Fin de match à suspense avec le 3-2 de la 89e grâce à des buts signés Dell’Aquila et François. Ohey restait maître de la situation et la délivrance tombait dans les arrêts de jeu avec l’inévitable Depas.

Au tour suivant (11 mai)

Grand-Leez B – Ohey (20h)

P3B: Les «Métallos» et les «Zèbres» qualifiés

Thy-le-Château 4 – Somzée 2

Les réalisations de Haquenne, Angeli, Verspreet et Baelden ont été suffisantes pour contrer les assauts de Somzée qui, malgré deux réponses signées Lena et Demarteau, s’arrête après ce premier match de tour final.

Moustier 2 – Couvin-Mariembourg B 0

Dupont et Sorce ont permis aux Zèbres de s’offrir un deuxième match de tour final de P3. Les Fagnards n’ont pas réussi à répondre à leur deux buts.

Au tour suivant (11 mai)

Moustier – Thy-le-Château (18h30)

P3C: Honneur aux visiteurs

Bièvre 1 – Vencimont 2

Charlier et Romnée ont mis les leurs sur du velours. À l’approche du repos, Weber a relancé le suspense sur penalty, mais les "Castors", malgré leur domination de la seconde période, ne sont pas parvenus à faire bouger le score.

Condrusien B 1 – Onhaye B 3

Les Condrusiens ont subi la loi des vainqueurs de la troisième tranche. Betsem, Bouterbiat et Bodart ont creusé un écart suffisant avant le repos. La seconde période était à l’avantage de visités, qui sauvaient l’honneur par Gillet, mais ne pouvaient que s’incliner.

Au tour suivant (11 mai)

Onhaye B – Vencimont (20h)