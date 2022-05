Moniquet n’a pas pris de risque au chrono

"C’était un contre-la-montre très technique dans les rues de Budapest , raconte le coureur de Landenne. Il y avait énormément de virages. Comme j’étais tombé sur mon dernier contre-la-montre au Tour du Pays Basque, je ne voulais pas revivre ça, surtout qu’il reste trois semaines de course sur ce Giro. J’ai donc été prudent dans les virages, en prenant soin de bien pousser dans les autres parties. C’était dans l’ensemble un contre-la-montre assez plat, mis à part la présence d’une petite bosse d’un kilomètre dans la dernière partie."

Il était encore en Hongrie, ce dimanche, pour la dernière journée de ce Grand Départ du Giro organisé dans ce pays, avec une longue étape entre Kaposvar et Balatonfüred, avec 201 kilomètres au programme. "Sur un profil assez plat, pour une journée pour les sprinters, on travaillera donc pour Caleb Ewan, en espérant qu’il soit remis de ses blessures de sa chute de la première étape, vendredi" confiait-il samedi soir.

Une étape ennuyeuse dimanche

Le périple hongrois du Tour d’Italie s’est donc terminé ce dimanche, sur les bords du Lac Balaton. Sylvain Moniquet y a terminé en queue de peloton, à la 150e place, aux côtés de ses coéquipiers Harm Vanhoucke et Thomas De Gendt. Comment a-t-il vécu cette troisième journée du Giro? "Cela a été une très longue étape, ennuyeuse , nous explique-t-il. Il n’y avait que trois coureurs devant dans l’échappée matinale (NDLR: les Italiens Filippo Tagliani, Mattia Bais et Samuele Rivi). Ils ne roulaient pas très vite, ils n’ont pas eu plus de trois minutes d’avance. Cela a donc roulé relativement doucement toute la journée."

Avant l’amorce du sprint, qui a vu Mark Cavendish se montrer le plus rapide.

"Malheureusement, notre sprinter Caleb Ewan a dû se contenter de la huitième place , poursuit Sylvain Moniquet. On s’est un peu perdu lors de la préparation du lead-out au niveau des poissons pilote. C’est comme ça…"

"Ce lundi, nous aurons droit à une journée de repos (NdlR: avec le retour vers l’Italie et la Sicile)", termine le grimpeur de Lotto-Soudal. " Les choses sérieuses vont commencer, avec l’ascension de l’Etna."