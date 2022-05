13-8, 19-13, 11-7, 10-10

MALONNE: Demeure 0, V.Chainiaux 4, M.Chainiaux 21 (2x3), Lallemant 10 (1x3), Deneffe 0, Delhaise 4, Heyvaert 5 (1x3), Vialis 8 (1x3).

BONINNE: Gilliard 8, Cinier 0, Delahaut 6, Noel 6, Gilson 7 (1x3), Houthuys 2, Delveaux 0, Germiat 6, Gautier 0, Mullenders 0, Virlée 3 (1x3), Naveau 0.

Début de match très timide entre les deux équipes, sans doute stressées par l’enjeu de l’événement. Mais les Malonnoises peuvent compter sur l’expérience et la décontraction de Mairy Chainiaux sur le terrain. Auteur de 17 points en première période, l’ancienne meneuse de Bouge est au four et au moulin et personne à Boninne ne semble l’arrêter. C’est 32-21 au repos.

A la reprise, les "Jaunes" parviennent à réduire l’écart à 8 points sur un trois points de Gilson. Mais il en faut plus pour déstabiliser les Malonnoises qui repartent de plus belle avant le dernier acte (43-28). Dans les 10 dernières minutes, les filles de Perrine Drygalski semblent enfin se libérer de leur stress mais c’est bien trop tard. Victoire logique et méritée pour Malonne qui voudra à tout prix finir cette série à l’issue du game 2. Pour Boninne, elles n’auront plus rien à perdre et devront parvenir à se libérer de cette pression.