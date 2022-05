21-17, 11-24, 15-12, 18-2, 7-9.

CINEY: A.Balthazar 5, Laroche 15 (2x3), Jacques, DeJaeghere, Malliar 17, Gielen 14, Henin, M.Balthazar.

LOYERS: Heraly 2, Demars 6, Pirlot 5 (1x3), Bierman, Guillaume 21 (2x3), Di Francesco 15, Bastin 5, Kiraranganya 5, Waterval 6.

Poussés par leurs nombreux supporters, les Cinaciens impriment le rythme en début de match avec Gielen et Malliar mais en face Guillaume donne la réplique et permet à son équipe de rester au contact (13-13 à la 6e). L’équipe locale fait malgré tout la course en tête et fini le premier quart-temps avec une petite avance de quatre unités: 21-17.

Les Loyersois resserrent leur défense dans le second quart et une bombe de Pirlot leur permet de passer devant à 23-26. Les débats sont équilibrés mais deux minutes avant la pause, Ciney passe en zone et Guillaume en profite pour planter deux bombes coup sur coup et faire ainsi 32-41 à la 20e.

De retour des vestiaires, les visiteurs gardent la maîtrise du jeu pouvant encore une fois compter sur la solidité de leur défense pour accentuer encore un peu plus leur avance et compter 16 points d’écart à la demi-heure, n’encaissant que 5 points en dix minutes: 37-53

Le match semble alors avoir tourné à l’avantage des Loyersois mais c’est sans compter sur l’orgueil des Cinaciens qui vont réussir une remontée aussi belle qu’improbable avec un 18-0 en 8'30 qui leur permet non seulement de revenir au score mais de passer devant: 55-53.

Un lancer de Guillaume et un autre de Di Francesco permettent finalement à Loyers d’aller chercher la prolongation (55-55).

Loyers reprend les commandes par Di Francesco et Demars mais une bombe de Laroche fait 60-59 à la 43e. Le suspense est à son comble et alors que le marquoir indique 62-62, après un dernier temps mort, Waterval plante un dernier lay-up sur un dernier rebond et sur le buzzer.