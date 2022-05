15-24, 19-18,18-19,8-22.

MALONNE: Dricot 8 (1x3), Deheneffe 2, V. Gilet 0, C. Gilet 6 (1x3), T. Gilet 10, Biot 4, Abras 10, Dethy 9, Thimister 2, Recko 9 (1x3).

BELGRADE: Davreux 14 (1x3), Quaira 15 (3x3), Marchal 0, Mertens 9, Hucorne 4, Cerquarelli 15 (2x3), Ndiaye 0, Vermeren 8 (2x3), Nelkofski 2, Malu 16 (2x3).

"De mon point de vue, il ne s’agit pas d’une surprise car Belgrade a été clairement au-dessus de nous grâce à une forte intensité et agressivité" admet Antonin Gilet.

Si le début de rencontre était partagé (11-13, 6e), la fin du quart initial voyait Belgrade montrer ses intentions offensives notamment grâce à Davreux et à Malu. Comme ce fut déjà le cas lors des premières minutes du match, Malonne est très vite sanctionné de trois fautes. Mais voilà, en face, Belgrade reste muet durant trois minutes (19-24, 13e). Par Davreux, Hucorne et Mertens, Belgrade repart de l’avant pour atteindre la pause nanti d’un avantage de huit unités (34-42).

Disons de suite que lors de la seconde période que la tension va monter et que la paire arbitrale va devoir calmer les esprits. Chaud! Que dire du troisième acte si ce n’est que les deux équipes vont se neutraliser malgré les réalisations des visiteurs Quaira et Cerquarelli (52-61).

Dès l’entame du dernier acte, Quaira, par ses deux missiles, met les Belgradois en bonne position (52-67). Malonne réagit par Abras et Dethy et relance un tantinet le suspens (58-67). Finalement Cerquarelli et l’impressionnant Malu entérinent le succès visiteur.

Vivement mercredi pour un retour qui méritera le déplacement. "Comme on avait joué Malonne il y a huit jours, on a ajusté certaines choses et vu sur quels points il avait plus difficile, conclut Stéphane Plumier. Ce samedi, mes joueurs ont voulu montrer ce dont ils étaient capables" .