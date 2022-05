Une première à Couvin ce samedi

Après Spa et Visé, c’est Couvin qui accueillera une étape du challenge ce samedi. Ce sera une grande première dans la région et on la doit à l’équipe organisatrice du Trail de l’Eau Blanche. Depuis le Couvidôme, les participants devront enchaîner deux ou quatre boucles de 2,5 km avec respectivement deux et quatre passages de tir. Chaque passage sur le pas de tir consiste en cinq tirs (tour 1 tir couché, tour 2 tir debout, tour 3 tir couché, tour 4 tir debout) et chaque tir manqué engendrera une minute de pénalité. Le format se déroule en contre-la-montre avec des départs par vagues de 6. Le nombre de places est limité et elle sont réservées sur pré-inscription. L’organisation fournit les carabines.