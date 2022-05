Sprimont avec Médery à la rescousse

" Avec tout ce qu’on entend sur notre adversaire en termes de rumeurs concernant les joueurs qui seront présents et leur changement de coach, ce serait facile de se laisser distraire , prévient Manu Rousselle. Mais on va uniquement se concentrer sur notre équipe en espérant qu’il y aura du monde et que l’aventure continue avec, pourquoi pas, un beau derby à Rochefort. Le groupe a envie de continuer le chemin ".