Six renforts à Rochefort

Les grandes manœuvres ont commencé au Parc des Roches. Vendredi, c’est le Colombien de Jodoigne Carlos Uhia qui confirmait son arrivée à l’Union Rochefortoise. Ce samedi matin, on apprend la signature de six autres nouvelles recrues. Sans surprise, outres celles annoncées des Sprimontois Lucas Geurde, Nicolas Burton et Pierre-Alain "Sapin" Laloux, l’attaquant d’Aywaille, l’Américain Adu-Bonsu Akwsa, a aussi signé, tout comme le jeune Mathieu Vanig, un jeune joueur de 16 ans originaire de Méan qui évolue à Eupen. Enfin, pour remplacer Gwenn Jaa entre les perches, le club s’est tourné vers le gardien liégeois Gilles Lentz, 30 ans, actif cette année à Alost, en D2 flamande.