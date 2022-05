Sart: poursuivre dans la spirale positive

Après avoir offert une belle réplique, Clermont s’est incliné face à Thy. " Nous avons eu beaucoup de déchets et nous avons commis des petites erreurs, surtout sur le tamis, à des moments décisifs, reconnaît Nico Dupéroux. C’est un déplacement délicat et on cherchera à sauver le point le plus rapidement possible."

Vainqueur du duel au sommet à Stave, Vodelée aura à cœur de confirmer, sur son ballodrome, face à La Louvière. Une lutte piège pour la bande à Nicolas Dispa.