Rochefort: le tour final comme dernière chance

Malgré la déception, les Rochefortois étaient appliqués cette semaine à l’entraînement pour préparer au mieux le déplacement périlleux à Manage. "C’était une bonne semaine, ajoute-t-il. Le coach nous a avertis des dangers de Manage, qui a également fini deuxième de sa série. C’est une équipe qui fait mal en transition. Il faudra faire attention et pas se voir trop beau. Nous sommes un groupe qui aime bien jouer au ballon, mais on ne marque pas nos occasions. On l’a encore vu contre Onhaye la semaine dernière. À nous de faire le boulot pour passer cette première étape avec succès."

«Contacté par des clubs à l’étranger»

Arrivé en février dernier à Rochefort, en provenance de la RAAL, Maxime Thiel a fait son trou depuis, avec une place de titulaire à quasi chaque match. "Je me sens bien dans l’équipe, ajoute-t-il. Le coach m’a intégré dans sa vision des choses, même si ce n’est pas mon poste de prédilection. Je sais que je peux faire mieux et je donnerai le max pour ce tour final."

Le défenseur ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait la saison prochaine. "J’ai été contacté par pas mal de clubs, et même à l’étranger, et je pense que Rochefort veut me garder, explique-t-il. Pour le moment, je ne sais pas encore ce que je vais faire, je préfère me concentrer sur le tour final."

ROCHEFORT : À part les trois blessés de longue date (Bernard, Marrazza et Thomas), tous les autres joueurs du noyau sont disponibles.