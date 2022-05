Natoye crée la surprise, d’entrée

ERPENT: R.Massion 5, B.Massion 2, Stienon 16 (1x3), Crevits 4, Rappe, A.Dewez 3 (1x3), J.Dewez 10 (2x3), Kola, Golinveau 6, Jan-Clement 2, Lempereur

NATOYE B: Arts 7, Melchior 4, Schevers 1, Georges 4, Legros 6 (2x3), Beuken 7 (1x3), Dubois, Henry 6 (2x3), Gilain, Ligot 5 (1x3), Antoine 8, Davin 5

C’est dans une salle chauffée à blanc par les deux kops que l’entre-deux est donné! Les jeunes Natoyens n’ont pas froid aux yeux et prennent l’avance 0-4. Les Collégiens, par l’entremise de Stienon, rentrent dans leur match et infligent un cinglant 12-0 en l’espace de 4 minutes. Un trois points de Ligot remet les "Bleus" dedans où le premier quart se termine par un score de parité 12-12. Le duel déjà très défensif, devient très physique ou les deux équipes resserrent encore la vis en défense. Les Erpentois font preuve de maladresse alors que la réussite à trois points des Condrusiens les met devant au repos sur un très petit score de 20-27.

À la rentrée des vestiaires, les "Jaunes" sont un peu mieux inspirés, sans doute moins stressés, recollent rapidement à 26-29 mais les jeunes de Bastien Gilain ne paniquent. Mieux, avec intelligence, ils creusent de nouveau l’écart et passent même la barre symbolique des 10 points (29-41) sur deux bombes d’Henry. Muet jusque-là, A.Dewez inscrit enfin ses premiers points au début du premier quart avant de sortir sur blessure. Son frère, Julien sonne la révolte avec deux trois points, les premiers des Erpentois. L’écart fond et les hommes de Jean-Lou Jacobs prennent même les commandes à 47-46. Sans stress, les "Bleus" par Davin et Georges scellent une victoire logique et méritée dans cette première manche des play-off.