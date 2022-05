Les Vedrinois se mobilisent

Ce samedi 7 mai, dès 9 h, la jeune équipe vedrinoise, présidée par Céline Laforge, organise la 34e édition des Pongistes du cœur. L’objectif : récolter des fonds au profit de l’ASBL Solidarité et Espoir du CHU UCL Namur Sainte-Élisabeth. Cette association a pour but de promouvoir le confort physique, psychologique et moral des malades soignés au service de radiothérapie, d’améliorer toutes les conditions de traitement et d’apporter dans la mesure du possible toute aide matérielle urgente aux plus démunis.