Fosses sans complexe face aux Dyonisiens

Après un déplacement à Havrenne, Fosses devra se farcir Saint-Denis, autre gros bras de la série. « En tenant la dragée haute à la frappe aux Rochefortois, on aurait pu l’emporter, souffle le secrétaire-trésorier Christopher Marique. Il n’a pas manqué grand-chose, notamment un peu plus de réussite dans les petits coups. Nos deux recrues, le foncier Frédéric Lefèbvre et le pivot Grégory Bihay, montent en puissance et se sont bien intégrées. Saint-Denis est costaud, mais on jouera crânement notre chance pour essayer de décrocher une première victoire chez nous. Histoire d’entamer sur une bonne note un triptyque à domicile, puisque nous recevrons dans la foulée Denée et Miavoye. » Saint-Denis a d’emblée justifié ses potentialités en écartant Denée. « En menant 12-4, on a caressé les trois points, avant de subir le sursaut in extremis des Denéens, qui ont méritoirement sauvé la mise (13-6), relate le capi Sébastien Massart. À Fosses, on part dans l’inconnu, avec la méfiance qui s’impose. On visera néanmoins la victoire, pour confirmer notre bonne entrée en matière. » Objectif identique pour Meux, en terre inconnue à Miavoye, de même que Havrenne à Purnode. De même, Saint-Servais tentera de remettre le couvert dans son fief face à Denée. J.-M. L.