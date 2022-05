Duel entre candidats à la Balle du Gouverneur

En nationale 2 , Planois, qui n’a pu engranger qu’un petit point à Fontaine, accueille Genappe. Candidats au titre, les Brabançons ont dû se contenter d’un point face à Ninove. "Après une préparation perturbée par la météo, on se cherche encore, avoue Claude Roels. À la frappe, on a beaucoup trop de déchets. Il nous faudra corriger le tir pour espérer sauver le point."

Avec deux revers, St-Servais, où Louis Lawarée connaît des soucis au dos, se doit de relever la tête à l’occasion de la venue de Blicquy. "O n devra mieux respecter les lignes au service et afficher davantage de régularité sur le rectangle", précise Victory Lelièvre.

En nationale 3 B , Clermont reçoit Warnant. " C’est déjà un duel à ne pas perdre, dans l’optique de la Balle du Gouverneur, avoue Xavier Lawarée, le capitaine. Sur le rectangle, notre trio de frappe respire la forme et nous sommes réguliers sur le tamis. À St-Marc, nous n’avons totalisé que sept livrées fautives. Face à une équipe de Warnant qui tourne à plein régime, la tâche ne sera pas simple. Mais, avant de revoir Aisemont, on se doit de l’emporter à la maison. Un 4 sur 6 nous offrirait un bonus."

Warnant a superbement lancé sa saison. En Coupe, les Mosans ont sorti Baasrode et Kastel et auront le bonheur de recevoir Kerksken au troisième tour. En championnat, la bande à Talevski a raflé les trois points aux dépens de St-Marc. " Nous sommes dans une spirale positive et voulons préserver notre brevet d’invincibilité, lance Ludo Talevski. Nous avons la chance de pouvoir compter sur Carl Dombret, très régulier au fond et qui épaule parfaitement Étienne et Droussin sur le rectangle. À Clermont, on sera attendu et il conviendra de bien placer ses balles pour ennuyer un trio de frappe renforcé, avec l’arrivée de Xavier Lawarée. On sera privé de Hugo Godart." Dimanche, les "Jaunes" héritent d’un autre gros calibre, avec la venue de Villers-le-Gambon. " Ils sont aussi invaincus en coupe et en championnat."