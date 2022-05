À 38 ans, Dethier plus que jamais entier

Le goléador aischois se sent plus en forme que jamais. Et déterminé comme à ses débuts, à 16 ans en P1, à Andenne. " Je ne me vois pas arrêter , insiste l’ancien basketteur du Conti. Je fais toujours mon sac avec autant de plaisir. Tant que le corps suivra, je jouerai, le foot, je l’ai dans le sang . Et je veux monter avec Aische, cette année ou plus tard."

«On ne vit pas de regret»

Logiquement moins vif qu’il y a dix ans, Laurent se décrit comme plus roublard avec les ans. " Avant, je courais partout comme un chien fou, maintenant, je calcule un peu mes efforts. À 38 ans, on a plus vite mal aux jambes ."

Dinosaure parmi les jeunes aischois, Laurent sert aussi de guide dans le vestiaire. " Non, je ne crie pas, sauf une fois, à la mi-temps à St-Symphorien. J’essaye plutôt de transmettre ce que mes mentors Hugues Laboureur ou Georges Dechanet m’ont inculqué. On ne vient pas au foot uniquement pour prester, manger un chips et repartir. On doit participer à la vie du club, c’est une famille. Je coache des U15, je suis parrain des U11 où j’ai rencontré de belles personnes et je le répète souvent aux gamins, le foot, c’est une école de la vie. Je ne coacherai jamais des adultes, ils n’écoutent pas (rire). Mais prendre un rôle dans le comité d’Aische, pourquoi pas ."

Tout au long de sa carrière, Laurent a entendu ce constat, revenir en boucle: " Avec une autre hygiène de vie, Dethier aurait joué plus haut ". Il balaye en touche: " Oui, à Ciney, j’avais tapé dans l’œil de Westerlo, mais j’étais déjà trop vieux pour eux. Et comme m’a toujours dit Roch Gérard, on ne vit pas de regret ". Il en pointe pourtant deux dans sa longue carrière qui l’a emmené à Andenne, Aische, Walhain, Ciney, Heist, Visé et Liège. " Je n’aurais pas dû aller à Visé, j’y ai fait de belles rencontres mais certains ne jouaient que pour leur g… Et j’aurais dû rester un an de plus à Liège.J’y suis retourné dernièrement, les supporters sont toujours reconnaissants. Marquer dans cette ferveur, devant 3000 personnes, c’est indescriptible. On était monté et la fête avec les supporters fut énorme. On avait l’impression d’être des pros . À Heist, j’ai adoré le côté drillé d’un club flamand et le contraste festif après les matches. On mangeait des frites et des fricandelles dans le vestiaire puis on fêtait les victoires jusqu’à 4h du mat avant de s’entraîner à 9h le matin ."

«Toujours mon gros sac»

Tueur dans le rectangle, Laurent ne cache pas qu’il a toujours marché à la confiance. " Quand je suis arrivé à Liège, justement, Roch Gérard a dit à Dante ( Brogno) “fous lui la paix, il arrivera avec quelques kilos de trop mais il les perdra et te fera monter”. Il avait vu juste. Avec le coach de Heist Karel Kelemans, Roch et Dante sont les deux meilleurs. Tactiquement, en un claquement de doigts, ils savent faire changer un match. Et puis Roch, il dit quelque chose, tu ne peux que te taire."

Laurent est aussi un grand sensible. " Ma femme dit ça de notre fils aussi, on tombe vite amoureux des gens. Et parfois, en faisant trop confiance, on se fait niquer. Mais je peux me regarder dans une glace, fier de mon parcours. Encore cette saison, des supporters adverses viennent me trouver. Il faut dire que je ne passe pas inaperçu avec mon gros sac. Je suis le seul à l’avoir gardé, les autres, c’est sac à dos et trousse de bains (rires)." Une autre génération mais une même motivation: " On veut écrire l’histoire du club avec cette équipe en reconstruction. On a grandi, on s’est remis en question et on est prêts à tout donner. " Entier, déterminé et libéré, "Lolo" n’a pas fini de nous étonner.